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Милиция ищет пропавших месяц назад отца и его 6-летнюю дочь из Солигорского района

16.08.2019 11:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция ищет 42-летнего Руслана Барсука и его 6-летнюю дочь Ульяну, которые проживали в Солигорском районе. Об их местонахождении не известно уже месяц, сообщает пресс-служба УВД Минской области.


Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

С 15 июля неизвестно местонахождение Руслана Барсука, уроженца деревни Красное село (Слуцкий район, Минская область) и его дочери Ульяны Барсук. Отмечается, что они проживали в деревне Тычины (Солигорский район).

«Могут передвигаться на автомобиле Mercedes-Benz S320 черного цвета, машина 2004 года выпуска, в кузове седан. Регистрационный знак 0900 ОАЕ», — добавили в УВД.

Приметы мужчины: на вид 43−45 лет, рост около 195 см, плотного телосложения, глаза голубые, лысый, размер обуви 44. Одет по сезону.

Приметы девочки: на вид 6−7 лет, рост 124 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы прямые темно-русые (завязаны в хвост либо косу), речь ясная, размер обуви 32. Одета по сезону.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении мужчины и девочки, просят позвонить по телефонам: 8 (0174) 332 025, 8 (0174) 282 202, 8 (029) 3 378 546, 8 (029) 7 678 546.

 
 
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