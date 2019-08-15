Синоптики - о погоде на выходные и начало следующей недели: Тепло вернется, но ненадолго

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные нас ожидает вполне комфортная погода, только в утренние часы по-прежнему будет довольно свежо, информирует Белгидромет.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу на большей части территории будет много солнца и без осадков. Лишь местами по юго-востоку страны кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +8 +14°С, местами +5 +7°С, максимальная днем +19 +25°С, по юго-востоку +16 +18°С.

В воскресенье в дневные часы на пару градусов теплее +21 +26°С, по юго-западу до +28°С.

Температуре воды в реках и водоемах по последним данным гидрологов колеблется от + 13 °C до +22°С.

В начале следующей недели погоду в основном будут формировать теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы. Заметно теплее станут ночи. Минимальная температура воздуха ожидается от +10°С по востоку до +18°С по западу страны, максимальная температура в разгар дня +23 +29°С, по юго-западу воздух будет прогреваться до +31°С.

На большей части территории обойдется без осадков, только по северо-западу республики местами пройдут кратковременные дожди, днем возможно с грозами. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов будут сгущаться непродолжительные туманы. Такая теплая погода продержится недолго. В середине недели вновь станет свежее.