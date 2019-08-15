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Как смогли заработать денег на карманные расходы ребята на летних каникулах

16.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Летние каникулы подходят к концу: осталось всего две недели, и школьники снова сядут за парты. Многие ребята отдохнули и набрались сил, а некоторые смогли заработать денег на карманные расходы в летних лагерях, функционировавших на базе учреждений образования.

«Авангард» решил узнать, как проводят каникулы и чем полезным и интересным занимаются учащиеся гимназии и средней школы №1 райцентра.

Как рассказала директор гимназии г. Буда-Кошелево Анна Василенко, на базе учреждения этим летом работали три профильных лагеря: лагерь для одаренных детей «Intell-лето» (7-8 классы), а также лагери труда и отдыха «Торнадо» и «Юность» (9-11 классы).

– Мы проанализировали работу лагеря «Intell-лето» в прошлые годы и составили программу с учетом интересов учащихся. И в этом году он работал в формате познавательных и развлекательных секций. Это и брейн-ринги, и викторины, и всевозможные интерактивные игры. Ребята инсценируют спектакли на английской языке, играют в «Угадай мелодию», проходят спортивные, историко-патриотические квесты и многое-многое другое. На первом этаже мы оборудовали «Доску настроения», где, уходя домой, ребята оставляют свои мысли и впечатления о проведенном дне. По задумке, в конце работы участники лагеря «Intell-лето» создадут видеофильм о своем пребывании в лагере, который будет размещен на нашем YouTube-канале.
Что касается лагерей труда и отдыха, то участники лагеря «Торнадо» трудятся в ОАО «УваровичиЭлит», представители второго «Юности» в рамках акции «Восстановим святыни Беларуси» наводили порядок на различных культурных и духовных объектах Будакошелевщины, а сейчас оказывают помощь фермерскому хозяйству «Романенко Т.М.» в сборе урожая помидоров. Одним словом, проводят время с пользой для себя и общества, – рассказала Анна Михайловна.

Из года в год не остается в стороне от трудоустройства молодежи РО ОО «БРСМ». В нынешнем году на территории района организовано 8 студенческих отрядов, в которых трудится 101 человек.

Ребят из студенческого экологического отряда «Зеленоград» то и дело можно увидеть на разных улицах райцентра. Они заняты очень важным и полезным делом – благоустройством нашего города. Начиная с 22 июля, активисты и волонтеры отряда из числа учащихся средней школы №1 райцентра вносят свою посильную лепту в наведение красоты и порядка своей малой родины. О том, что «Труд – крут!», школьники знают не понаслышке. Для них стало доброй традицией на протяжении последних пяти лет не просто сотрудничать и помогать КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» в теме благоустройства, но и получать за это деньги.

Следует отметить, что число желающих потрудиться в студотряде с каждым годом только растет. В большей части они заняты прополкой, но и другой работы не боятся. Студотрядовцы отмечают, что им нравится проводить лето с пользой, причем не только для себя, но и для своего города. Ведь что может быть лучше, чем видеть результаты своего труда и знать, что к этому и ты приложил свою руку.

Как смогли заработать денег на карманные расходы ребята на летних каникулах
Участники лагеря «Intell-лето»

Как смогли заработать денег на карманные расходы ребята на летних каникулах

Как смогли заработать денег на карманные расходы ребята на летних каникулах
Лагерь труда и отдыха «Торнадо» трудятся в ОАО «УваровичиЭлит»

Как смогли заработать денег на карманные расходы ребята на летних каникулах

Как смогли заработать денег на карманные расходы ребята на летних каникулах
Гимназисты из лагеря «Юность» на уборке помидор в Дубовице

Как смогли заработать денег на карманные расходы ребята на летних каникулах

Как смогли заработать денег на карманные расходы ребята на летних каникулах
Лагерь «Зеленоград» наводит порядок в райцентре

Как смогли заработать денег на карманные расходы ребята на летних каникулах
Как смогли заработать денег на карманные расходы ребята на летних каникулах

Марина КРАСНИК, Светлана МЕДВЕДЕВА
Фото авторов

 
 
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Летние каникулы подходят к концу: осталось всего две недели, и школьники снова сядут за парты. Многие ребята отдохнули и набрались сил, а некоторые...
 
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