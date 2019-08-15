Как смогли заработать денег на карманные расходы ребята на летних каникулах

Источник материала: Газета Авангард

Летние каникулы подходят к концу: осталось всего две недели, и школьники снова сядут за парты. Многие ребята отдохнули и набрались сил, а некоторые смогли заработать денег на карманные расходы в летних лагерях, функционировавших на базе учреждений образования.

«Авангард» решил узнать, как проводят каникулы и чем полезным и интересным занимаются учащиеся гимназии и средней школы №1 райцентра.

Как рассказала директор гимназии г. Буда-Кошелево Анна Василенко, на базе учреждения этим летом работали три профильных лагеря: лагерь для одаренных детей «Intell-лето» (7-8 классы), а также лагери труда и отдыха «Торнадо» и «Юность» (9-11 классы).

– Мы проанализировали работу лагеря «Intell-лето» в прошлые годы и составили программу с учетом интересов учащихся. И в этом году он работал в формате познавательных и развлекательных секций. Это и брейн-ринги, и викторины, и всевозможные интерактивные игры. Ребята инсценируют спектакли на английской языке, играют в «Угадай мелодию», проходят спортивные, историко-патриотические квесты и многое-многое другое. На первом этаже мы оборудовали «Доску настроения», где, уходя домой, ребята оставляют свои мысли и впечатления о проведенном дне. По задумке, в конце работы участники лагеря «Intell-лето» создадут видеофильм о своем пребывании в лагере, который будет размещен на нашем YouTube-канале.

Что касается лагерей труда и отдыха, то участники лагеря «Торнадо» трудятся в ОАО «УваровичиЭлит», представители второго «Юности» в рамках акции «Восстановим святыни Беларуси» наводили порядок на различных культурных и духовных объектах Будакошелевщины, а сейчас оказывают помощь фермерскому хозяйству «Романенко Т.М.» в сборе урожая помидоров. Одним словом, проводят время с пользой для себя и общества, – рассказала Анна Михайловна.

Из года в год не остается в стороне от трудоустройства молодежи РО ОО «БРСМ». В нынешнем году на территории района организовано 8 студенческих отрядов, в которых трудится 101 человек.

Ребят из студенческого экологического отряда «Зеленоград» то и дело можно увидеть на разных улицах райцентра. Они заняты очень важным и полезным делом – благоустройством нашего города. Начиная с 22 июля, активисты и волонтеры отряда из числа учащихся средней школы №1 райцентра вносят свою посильную лепту в наведение красоты и порядка своей малой родины. О том, что «Труд – крут!», школьники знают не понаслышке. Для них стало доброй традицией на протяжении последних пяти лет не просто сотрудничать и помогать КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» в теме благоустройства, но и получать за это деньги.

Следует отметить, что число желающих потрудиться в студотряде с каждым годом только растет. В большей части они заняты прополкой, но и другой работы не боятся. Студотрядовцы отмечают, что им нравится проводить лето с пользой, причем не только для себя, но и для своего города. Ведь что может быть лучше, чем видеть результаты своего труда и знать, что к этому и ты приложил свою руку.



































Марина КРАСНИК, Светлана МЕДВЕДЕВА

Фото авторов