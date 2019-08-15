Молодое пополнение в рядах глусских медиков

Источник материала: Радзiма





Они молоды, красивы, энергичны, образованны, оптимистично настроены и готовы к преодолению трудностей, которые, пожалуй, неизбежны, когда приходишь на свое первое рабочее место и делаешь первые самостоятельные шаги в профессии. Они — это медицинские работники, молодые специалисты, которые после окончания учебы в этом году пришли работать в Глусскую центральную районную больницу. Приехали в Глуск и приступили к работе восемь специалистов. После окончания Витебского государственного медицинского университета врачом-хирургом поликлиники работает Владислав Реуцкий, анестезиологом-реаниматологом — Татьяна Кирилова. В Гомельском медицинском университете учились врачи общей практики Яна Габрусь и Виктория Евстратчик, а также врач-инфекционист Валентина Селицкая. Врачом-офтальмологом в нашей поликлинике работает Валерия Зинкевич, она окончила Белорусский государственный медуниверситет. Также к нам в район приехали две выпускницы Бобруйского медицинского колледжа: Илона Дещеня, фельдшер отделения скорой помощи, и Ангелина Серебренникова, акушерка женской консультации.

С ними мы встретились в конференц-зале нашей больницы, чтобы познакомиться и затем познакомить с ними наших читателей — такая добрая традиция сложилась у нас за последние несколько лет. И здесь нет ничего удивительного: к здравоохранению и к медикам у людей особое внимание, отношение и интерес. Ведь от их функционирования и работы в определенной степени зависит наше здоровье, то, что мы привыкли считать самым главным. Так как же работается новым медикам на новом месте, как их встретил Глуск и каким он им показался? Если обобщить всё сказанное каждым в отдельности, то ситуация выглядит так. Какой бы серьезной в профессиональном плане ни была их подготовка (а медуниверситет более чем серьезный вуз), не у всех реальность совпала с ожиданиями. Кто-то настроился на работу в больнице, а ведет прием больных в поликлинике — надо значит надо. Кто-то просил отметить через газету необходимость более современного оборудования — этого, конечно, не помешало бы. Кто-то пожаловался на плохие дороги — это потому что наших плохих они уже не видели. Отметили также, что старшие коллеги, если надо, подсказывают — и хорошо, что так. В бытовом плане тоже неплохо: жильем все приезжие медики обеспечены (комнаты в общежитии и перспектива получения арендного жилья — неплохой стартовый вариант для молодого специалиста), интересовались бассейном, тренажерным залом, кинотеатром, значит, строят планы на культурно-спортивную жизнь. Это хорошо. Это обнадеживает. Я не стала спрашивать у них про перспективу остаться в Глуске: пусть поработают — определятся, а мы поживем — увидим. А пока Глуск и глусчане рады молодым специалистам от медицины и связывают с ними свои надежды и ожидания. Они просты и понятны: придя в кабинет на прием или попав в больничную палату, мы надеемся увидеть хорошо подготовленного и внимательного специалиста, имеющего желание и возможность помочь.

В целом же по стране в этом году на первые рабочие места в учреждения здравоохранения прибыло более 5 500 выпускников медицинских вузов и колледжей, медучреждения Могилёвской области пополнились 685 молодыми специалистами-медиками.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

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