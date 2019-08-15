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ГАИ в предстоящие выходные усилит контроль на дорогах Беларуси

16.08.2019 12:24 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ГАИ в предстоящие выходные усилит контроль на дорогах Беларуси
Фото из архива

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция в предстоящие выходные, 17-18 августа, усилит контроль на дорогах страны. Специальные мероприятия пройдут во всех регионах Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД.

Особое внимание уделят выявлению случаев, когда за руль садятся пьяные водители, бесправники. "Инспекторы ориентированы на пресечение грубых нарушений ПДД всеми участниками дорожного движения, в том числе велосипедистами. В сфере повышенного внимания окажутся и водители, пренебрегающие правилами маневрирования, обгона и проезда пешеходных переходов", - добавили в УГАИ МВД.

В воскресенье, 18 августа, стартует профилактическая акция "Маленький пассажир - большая ответственность!". Всю неделю, по 24 августа, ГАИ с особой тщательностью будет следить за соблюдением требований безопасной перевозки детей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция в предстоящие выходные, 17-18 августа, усилит контроль на дорогах страны. Специальные мероприятия пройдут во всех...
 
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