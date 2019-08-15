Депутат Елена Анисим рассказала о своей борьбе с раком

Источник материала: Tut.by

Депутат и председатель Таварыства беларускай мовы Елена Анисим в интервью газете «Народная воля» рассказала, как боролась с раком.



Скриншот: страница Елены Анисим в фейсбуке

— Быў гарманальны збой, выкліканы новаўтварэннем на левым наднырачніку. У той час я вельмі дрэнна сябе адчувала. Мне ставілі розныя складаныя дыягназы, у рэшце рэшт я лягла ў лечкамісію. Паралельна ў Бараўлянах мне зрабілі аперацыю на воку, — рассказала депутат о тяженлом периоде жизни «Народной воле».

Операция была связана с онкологическим заболеванием. По словам депутата, обошлось без химии, но с облучением. После она операцию на почках, ей удалили грыжу.

Елена Анисим призналась: думала, что реабилитация будет проходить легче.

— Не абышлося без ускладненняў. Аднак з цягам часу пачала аднаўляцца.

Какое-то время на публике председатель ТБМ появлялась в парике.

— Так было задумана! Каб людзі пагаварылі… Я якраз выйшла з адпачынку ў новым іміджы. І гэта была глеба для размоў. Дарэчы, не выключаю, што і пасля гэтага адпачынку зноў нешта памяняю ў сваёй знешнасці, — пообещала она.