«Трагічна загінуўшым дзецям». В Полоцке под фундамент пустят старые надгробия с кладбища

Источник материала: Tut.by

Жительница Полоцка Анна обратила внимание, что возле одного из строящихся частных домов на улице Тросницкой лежат надгробия с могил и плиты с мемориалов в честь советских воинов и трагически погибших в 1930-е детей. Хозяин будущего жилья намерен пустить бетонный лом на фундамент дома. Полочанку шокировал такой «стройматериал», и она разместила в городском паблике пост с фотографиями и вопросом: насколько это этично и законно?



Фото: vk.com/zhalobapolotsk

На фотографиях — плиты с именами воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также старые надгробия с захоронений обычных людей. На одном снимке — белый обелиск с двенадцатью именами и фамилиями и надписью: «Трагічна загінуўшым дзецям у выніку зверскай вылазкі класавага ворага ад паджога ясель 30 чэрвеня 1933 г.».

Под постом развязался спор. Одни горожане считают, что брать что-то с могил — «большой грех» и что с кладбища вообще ничего в дом приносить нельзя: «Будут потом полтергейсты происходить», «Совсем не боятся суда: ни мирского, ни небесного». Вторые поднимают этическую сторону вопроса: «Не по-людски это». А третьи придерживаются рационального взгляда: «Это всего лишь камни с именами». И почему бы их не разбить в крошку и не использовать как строительный лом?



Фото: vk.com/zhalobapolotsk



Фото: vk.com/zhalobapolotsk



Фото: vk.com/zhalobapolotsk

— Скорее всего, это старые памятники и таблички с памятников, которые были заменены на новые. У меня муж занимается изготовлением и установкой памятников. Я его спросила: а куда вы деваете старые памятники? Он сказал: складываем на специальную площадку возле кладбища, а оттуда их забирают для утилизации под фундаменты. Второй вариант: мелко крошим и закапываем в эту же могилу под фундамент нового памятника. Так что с точки зрения закона — все нормально, — пишет Светлана.

Как сообщили TUT.BY в Полоцком спецкомбинате гражданского обслуживания «Ритуал», надгробия и мемориальные плиты никто не похищал:

— Это старые памятники и плиты, которые заменили на новые. Теперь это — бетонный лом. Его либо везут на полигон для отходов, либо продают людям, которые строят дома. Эти плиты взяла в счет зарплаты одна из наших сотрудниц.

Плиты с воинских захоронений, до того как их демонтировали и обновили, находились на разных кладбищах в регионе. А вот у белого обелиска в память о погибших детях есть точное местонахождение — кладбище в деревне Грамоще Полоцкого района. В местном сельсовете TUT.BY подтвердили, что его несколько лет назад заменили на новый. А старый утилизировали.



Фото: vk.com/zhalobapolotsk

Полоцкий краевед Алексей Буховецкий рассказал, что на улице Тросницкой, где и нашли эти плиты, находится старообрядческое кладбище. А на нем есть братская могила воинов.

— Захоронения погибших в войну есть и в деревне Тросница, и в других деревнях по всей округе. К 75-летию Победы на них поменяли мемориальные доски. Не исключено, что найденные плиты — с этих близлежащих кладбищ.



Одна из обновленных плит на воинском захоронении. Фото: Алексей Буховецкий

А что думаете по этому поводу вы? Насколько этично использовать старые надгробия как бетонный лом для строительства жилья?