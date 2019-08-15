Время проведения: с 09.00 до 12.00.
Контактный телефон: +375 (17) 229 79 00.
|
Прямая телефонная линия
16.08.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Время проведения: с 09.00 до 12.00.
Контактный телефон: +375 (17) 229 79 00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 августа 2019 года в Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь состоится прямая телефонная линия с заместителем Министра по налогам и сборам Республики...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)