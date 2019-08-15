Брат погибшей в Грузии белоруски: «Кому-то нравятся мотоциклы, кто-то - рисует, а у нее были горы»

Источник материала: Tut.by

Белоруски, которые погибли в горах Грузии, жили в Бресте. Когда их тела привезут домой, родные пока не знают. Одну из погибших звали Юлия. В горы, говорит ее брат Вячеслав, она поднималась более 20 лет. Этот маршрут был не самым опасным из тех, которые она прошла.



Фото: wikipedia.org

В среду на горе Тетнульди в Сванетии три белорусские туристки сорвались с гребня. Две женщины погибли , третья — в больнице.

В вайбере, говорит Вячеслав, последний раз сестра была 11 августа. Юлия предупреждала, когда они начнут восхождение и пока будут спускаться, выйти на связь она не сможет. Планировалось, что поход закончится, в пятницу, 16 августа. В этот день родные и ждали от нее сообщения.

— О том, что случилась беда, мы узнали из новостей, — говорит Вячеслав. — Когда появилась информация, что это группа из Бреста, стало тревожно. Потом назвали имена… Мы стали звонить в МИД.

Родным подтвердили: среди погибших их Юлия.

— Юлию и вторую женщину вертолетом доставили в Местиа (населенный пункт в Сванетии. — Прим. TUT.BY). Сейчас они там, — рассказывает собеседник. — Информации о том, когда их привезут домой, у нас нет. Придется ли лететь самим, не знаю. Если понадобится, полетим. Но сейчас, говорят, это бессмысленно. Возбуждено уголовное дело, будут проводиться экспертизы. Сколько это продлится, не понятно. В нашем посольстве в Грузии есть человек, с которым мы на связи. Он сообщает нам всю информацию.

Круг альпинистов, говорит Вячеслав, небольшой, поэтому через знакомых и близких, они нашли родных второй погибшей брастчанки и родных выжившей Елены Сироч. Все они, говорит собеседник, на связи, но информации у всех пока немного.

— Все только ждут.

«Она поднималась на Кавказ, переходила Карпаты, была на Алтае»

Юлии было 40 лет. Работала специалистом в банке, у нее двое детей. Горами, рассказывает брат, «заболела со школы».

— Кому-то нравятся мотоциклы, кто-то — рисует, а у нее были горы. Я тоже с ней ходил в пару походов, но потом у меня появилось другое увлечение, — описывает сестру брат. — Этот был далеко не самый сложный поход в ее жизни. Она поднималась на Кавказ, переходила Карпаты, была на Алтае. В морозы они ходили в Заполярье.

К походам Юлия всегда подтягивала «физуху».

— Раньше, когда она ходила в турклуб, там была специальная подготовка. Сейчас она постоянно то на фитнесе, то на волейболе, но на каких-то соревнованиях. Она была очень активным человеком. Дома на диване не сидела. До этого в горы она ходила в прошлом или позапрошлом году.

В Грузию брестчанка полетела на несколько дней раньше, чем основная группа. Хотела погулять по Тбилиси. Уже в Грузии она встретилась со всеми, и они вместе пошли в горы.

— Что у них случилось, мы не знаем. Только то, что пишут в новостях, — отвечает Вячеслав. — В посольстве вчера сказали: основная группа еще не спустилась. Вертолетами их с гор никто не снимал, они возвращаются своим ходом по плановому маршруту. Вроде бы должны прийти сегодня… Того, что случилось, никому не пожелаешь. Одно дело, когда уходит пожилой человек, а тут 40 лет. Уехала в поход. Разговоры были, что это простой поход, что в группе люди в возрасте. Никто рисковать не собирается… Не отпустили Юлю горы.