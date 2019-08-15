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«Думала, что это самая большая ошибка в жизни». Неудобные вопросы родителям, усыновившим детей
16.08.2019 14:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Меня в детях раздражал даже запах» — рассказывает Виктория, когда вспоминает о первом времени жизни вместе с приемными детьми. Взять ребенка из детского дома — это подвиг, на который решаются сильные люди. Но каждый ли понимает, что это только начало долгого и трудного пути и впереди еще ждет много месяцев адаптации, которую выдерживают далеко не все? Мы пригласили в студию людей, которые взяли в свою семью детей из детского дома. И узнали, с какими проблемами сталкиваются они до сих пор и как изменилась их жизнь после этого решения.
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Посмотрите, какой путь прошли люди, которые однажды решились взять ребенка в семью.
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