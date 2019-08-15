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В Гродно на Скидельском рынке мужчина без трусов торговал очками. Возбуждено уголовное дело

16.08.2019 14:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно 59-летний мужчина торговал очками без штанов и даже трусов. Продавец на Скидельском рынке был пьян, и некоторое время, помимо товара, демонстрировал проходившим мимо жителям города еще и своим половые органы. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщает милиция региона.


Фото: grodno.mvd.gov.by

Почему снял штаны, мужчина пояснить не смог. Кто-то сфотографировал полуголого продавца и его фотография разошлась по локальным группам в мессенджерах.

Свои половые органы он продемонстрировал как минимум пяти девушкам.

Мужчина и раньше попадал в поле зрения милиции — подозревался в различных преступлениях, а однажды и сам обращался за помощью, так как у него украли те самые очки, которыми он торговал.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно 59-летний мужчина торговал очками без штанов. Продавец на Скидельском рынке находился в состоянии алкогольного опьянения и некоторое время демонстрировал...
 
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