В Гродно на Скидельском рынке мужчина без трусов торговал очками. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В Гродно 59-летний мужчина торговал очками без штанов и даже трусов. Продавец на Скидельском рынке был пьян, и некоторое время, помимо товара, демонстрировал проходившим мимо жителям города еще и своим половые органы. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщает милиция региона.



Фото: grodno.mvd.gov.by

Почему снял штаны, мужчина пояснить не смог. Кто-то сфотографировал полуголого продавца и его фотография разошлась по локальным группам в мессенджерах.

Свои половые органы он продемонстрировал как минимум пяти девушкам.

Мужчина и раньше попадал в поле зрения милиции — подозревался в различных преступлениях, а однажды и сам обращался за помощью, так как у него украли те самые очки, которыми он торговал.