Источник материала: БелТА

16 августа, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" является уникальным и единственным в своем роде в Беларуси, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на праздничном мероприятии по случаю 50-летия учреждения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такой центр у нас в Беларуси единственный. Мы его создали по решению главы государства, чтобы здесь развивались все передовые методики обучения и оздоровления детей. Здесь отдыхают и белорусы, и дети из-за рубежа. Недавно были японские и китайские ребята, дети из соседней Польши. И они дали самые лестные отзывы, - сказал Игорь Петришенко. - Здесь особый "зубрятский" дух, который вдохновляет детей и взрослых на эффективную работу. Находясь здесь, окунаешься в позитивную, искреннюю атмосферу. Мы должны и дальше совершенствовать этот центр".

Вице-премьер зачитал приветственный адрес от имени Президента Беларуси и выполнил почетную миссию - вручил коллективу НДЦ "Зубренок" Почетное государственное знамя Республики Беларусь за особые достижения в социально-культурном развитии, организации обучения, воспитания и оздоровления детей. Также к юбилею два работника центра удостоены Почетных грамот Совета Министров, еще четыре - нагрудных знаков Министерства образования, которые они получили из рук министра Игоря Карпенко.

Звук горна ознаменовал начало торжественной линейки, открывшей праздничную программу. На площади Дружбы собрались порядка 770 представителей разных поколений - линейка стала своеобразным связующим звеном прошлого и настоящего. Дан старт традиционным международным и республиканским фестивалям, конкурсам, конференциям: VIII Международной научно-практической конференции "50 лет вместе: социальное партнерство как ресурс для построения полноценного многовекторного и открытого образовательного процесса", XV Международного молодежного форума "Дружба без границ", Международного фестиваля игровых программ "Играют дети - играем мы", Международного фестиваля детского творчества "Две страны - одна судьба".

В юбилейных мероприятиях участвуют как ребята, которые в данный момент отдыхают в центре, так и почетные гости, в числе которых сотрудники и воспитанники разных лет, партнеры и друзья центра. Все они смогли познакомиться поближе с современным коллективом центра (а это 400 человек), включая тех, кто ближе всего к детям, - вожатых. Именно им посвящена скульптурная композиция "Наш вожатый - товарищ и друг", которую торжественно открыли сегодня.

"Вожатые - ключевое звено в образовательно-оздоровительном центре. Мы планируем, что в ближайшей перспективе здесь будет методический центр подготовки вожатых, чтобы они могли делиться опытом друг с другом в этой важной и нужной для детей профессии", - поделился планами с журналистами Игорь Петришенко.

По словам автора композиции Ксении Шапо, прототипом для скульптуры стал реальный вожатый, который много лет проработал в "Зубренке". Он изображен на живописном полотне, хранящемся в центре и ставшем образцом для эскизов будущей скульптуры. И это не единственная композиция, которая появилась в "Зубренке". "С осени прошлого года наш факультет, студенты работали над благоустройством и художественным оформлением центра", - рассказал декан архитектурного факультета БНТУ Армен Сардаров. Итогом работы стали скульптурные композиции рыбачки, которая встречает мужа, и золотого сердца вожатого. Также пять зданий на территории центра, включая дома нового коттеджного лагеря "Радужный" (официально он пока не открыт), украсили муралы.

Программу визита гостей продолжило посещение учебно-экскурсионного центра по изучению старинной бытовой культуры белорусов на территории лагеря, где в Год малой родины ребят знакомят с историей Нарочанского края, укрепляя чувство патриотизма и искреннего интереса к своим корням. Сегодня всех желающих здесь знакомили с новой интерактивной программой-презентацией быта белорусов конца XIX - начала XX веков.

Празднования продолжатся 17 августа, их главными героями станут отдыхающие на пятой смене юбилейного лета. Линейка, международный фестиваль игровых программ, совместные развлечения с воспитанниками и сотрудниками "Зубренка" разных поколений во время юбилейного костра "В зубрятском кругу", праздничная дискотека - день обещает быть насыщенным. Запланирована также шоу-программа "Нам 50!", в которой выступят звезды белорусской эстрады. А завершит ее лазерное шоу и фейерверк.

В честь юбилея запланированы также презентация книги "Страна детства, радости, мечты", экскурсия по современному "Зубренку", подписание договоров о сотрудничестве с признанием статуса "центров-побратимов", вожатский вечер "Юность" - через годы, через расстояния" и др.

История "Зубренка" началась в 1969 году. Сегодня это воспитательно-оздоровительное учреждение образования, которое работает круглый год и включает 58 зданий и 167 сооружений, расположенных на территории 76 га. В перспективе планируется построить культурно-спортивный комплекс с парком аттракционов, общежитие для сотрудников на 150 мест со встроенно-пристроенным блоком бытового обслуживания, эллинг с пирсом для лодок и катамаранов. Также будут продолжены работы по обустройству пляжа.

Пока же в течение учебного года проживать здесь могут одновременно 700 детей, а летом коечная мощность увеличивается до 1250. Ежегодно в НДЦ "Зубренок" оздоравливаются более 16 тыс. школьников, достигших высоких показателей в учебной и общественной работе. Численность детей, принимаемых в течение календарного года, по сравнению с 2009 годом увеличилась в 2 раза. В 2018 году организацию посетили ребята из 23 государств. К сентябрю нынешнего на базе НДЦ "Зубренок" пройдут оздоровление дети из 20 стран, в том числе по приглашению Президента отдохнут ребята из Египта, КНР, Индии, Польши, Сирии, Вьетнама и Японии.

Расширяются и совершенствуются и образовательно-оздоровительные программы. Например, с прошлого года в "Зубренке" работает отделение "Юниор Плюс", которое включает целый спектр лабораторий: химическая, физическая, эколого-биологическая, робототехники, виртуальной, дополненной реальности и 3D-моделирования, инфолаборатория. В течение 2019 года будет реализовано не менее 44 программ воспитания по различным профилям деятельности, проведено более 50 международных и республиканских слетов, форумов, конкурсов.-0-

Фото Егора Павлющика