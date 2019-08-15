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«Уже и не знаю, что еще можно выяснить». Дело главного инженера МЗКТ снова рассматривает суд
16.08.2019 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная прокуратура опротестовала оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ Андрею Головачу. В прокуратуре считают, что дело необходимо направить на новое судебное разбирательство. Причина: несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.
Сегодня Минский городской суд рассматривал апелляционную жалобу по уголовному делу Андрея Головача.
В зале суда Андрей Альбертович появился за 10 минут до начала, он улыбнулся присутствующим и присел на первую скамью, держа в руках папку с документами. Поддержать его пришла жена и две дочери. Интересы Головача по-прежнему представляют адвокаты Алексей Шваков и Елена Воронко.
Прокурор: «То, что Головач не был задержан с поличным, не свидетельствует о его невиновности»
Чуть позже появился государственный обвинитель Юрий Шерснев. В прениях сторон в суде Первомайского района Минска он просил признать Андрея Головача виновным и приговорить к 9 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.
В своем протесте замгенпрокурора указывает, что нарушен УПК, а отдельные выводы суда содержат существенные противоречия. В то же время противоречивые показания взяткодателей, которые даже не пришли в суд, прокуратура называет «уточнением». Якобы они не помнили время и место передачи взяток из-за того, что прошло длительное время (Головачу вменяли взятки 10 и 12-летней давности). Отдельно заместитель генерального прокурора в протесте указал: при обыске у Андрея Головача нашли 20 тысяч долларов наличными. При ответе на вопрос, откуда взялись деньги, он давал противоречивые показания.
По версии следствия, 27 апреля 2015 года Головач в кафе в центре Минска получил 60 тысяч долларов, через несколько дней его задержали. Чуть позже Головач обратит на это внимание: он не был задержан с поличным, а ведь в отношении его полтора года велись оперативно-розыскные мероприятия, кабинет два месяца прослушивали. Неужели не могли послать взяткодателя под контролем правоохранительных органов?
— То обстоятельство, что Головач не был задержан с поличным, не свидетельствует о его невиновности, — заявляет в суде прокурор Юрий Шерснев.
Он также просит отменить оправдательный приговор, отправить дело на новое рассмотрение. По словам Шерснева, показания ключевого свидетеля согласуются с изъятыми документами завода, со словами работников МЗКТ.
Адвокат: «Кто придумал, что у ключевых свидетелей перед допросом нужно проводить обыск?»
Выступая в суде, адвокат Алексей Шваков отметил: он делом Головача занимается с 2015 года.
— Когда Андрея Альбертовича оправдали по первому уголовному делу, где фигурировали 35 эпизодов взяток, правоохранительные органы должны были сделать выводы. К сожалению, не сделали, и сегодня мы рассматриваем второй оправдательный приговор, — отмечает защитник Шваков.
Он вспомнил, как коррупционные дела расследовались много лет назад.
— Когда к прокурору района заходил оперативник, и говорил, что есть информация о получения взятки должностным лицом, но доказательств нет, прокурор просто выставлял его из кабинета. А сейчас какой подход? Он упростился. Нам предлагают принять информацию про какие-то встречи и телефонные звонки как стопроцентное доказательство. А ведь с коррупцией стало бороться проще, изменились технические средства. Подход к таким делам правоохранительных органов дал осечку, — говорит Алексей Шваков.
Адвокат приводит пример и того, как сейчас следователи «работают» со свидетелями.
— Кто придумал, что у ключевых свидетелей перед допросом нужно проводить обыск? Для чего это делается? Почему у них из машин изымали документы? Мы будем настаивать на том, что показания в суде имеют огромнейший приоритет перед тем, что говорил свидетель на стадии следствия, — обращается к коллегии по уголовным делам Шваков. — Прошу отклонить протест прокурора. Суд не имеет право прикрывать недостатки следствия.
Андрей Головач: «Я уже не знаю, что еще можно выяснить в суде»
В своей речи оправданный Андрей Головач заявляет, что, мягко говоря, возмущен протестом прокуратуры.
— Никогда и никаких действий против завода и государства не совершал, — добавляет главный инженер МЗКТ.
Он полагает: за четыре года в он уже сумел дважды доказать свою невиновность, полностью поддерживает все то, что уже озвучивал ранее на процессах. И парирует прокурору: его декларация и декларации членов семьи проверялась с 1995 года, налоговая не установила превышение расходов над доходами. Проверялись и закупки МЗКТ, никаких нарушений не было, в уголовном деле есть целый том, посвященный тендерам завода.
— Только благодаря своим показаниям свидетели на свободе, — уверен Андрей Головач. — Почему молчат о том, что к ним сразу приходили домой с обыском, а отпускали только после того, как они давали нужные показания? Свидетели сами говорили об этом во время процесса. (…). Я уже не знаю, что еще можно выяснить в суде.
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Генеральная прокуратура опротестовала оправдательный приговор Андрею Головачу. В прокуратуре считают, что дело необходимо направить на новое судебное...
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