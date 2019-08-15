«Уже и не знаю, что еще можно выяснить». Дело главного инженера МЗКТ снова рассматривает суд

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура опротестовала оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ Андрею Головачу. В прокуратуре считают, что дело необходимо направить на новое судебное разбирательство. Причина: несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.



На этот процесс Андрей Головач приехал из дома

Сегодня Минский городской суд рассматривал апелляционную жалобу по уголовному делу Андрея Головача. Протест принес заместитель генерального прокурора.

В зале суда Андрей Альбертович появился за 10 минут до начала, он улыбнулся присутствующим и присел на первую скамью, держа в руках папку с документами. Поддержать его пришла жена и две дочери. Интересы Головача по-прежнему представляют адвокаты Алексей Шваков и Елена Воронко.

Прокурор: «То, что Головач не был задержан с поличным, не свидетельствует о его невиновности»

Чуть позже появился государственный обвинитель Юрий Шерснев. В прениях сторон в суде Первомайского района Минска он просил признать Андрея Головача виновным и приговорить к 9 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

В своем протесте замгенпрокурора указывает, что нарушен УПК, а отдельные выводы суда содержат существенные противоречия. В то же время противоречивые показания взяткодателей, которые даже не пришли в суд, прокуратура называет «уточнением». Якобы они не помнили время и место передачи взяток из-за того, что прошло длительное время (Головачу вменяли взятки 10 и 12-летней давности). Отдельно заместитель генерального прокурора в протесте указал: при обыске у Андрея Головача нашли 20 тысяч долларов наличными. При ответе на вопрос, откуда взялись деньги, он давал противоречивые показания.



Государственный обвинитель Юрий Шерснев. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По версии следствия, 27 апреля 2015 года Головач в кафе в центре Минска получил 60 тысяч долларов, через несколько дней его задержали. Чуть позже Головач обратит на это внимание: он не был задержан с поличным, а ведь в отношении его полтора года велись оперативно-розыскные мероприятия, кабинет два месяца прослушивали. Неужели не могли послать взяткодателя под контролем правоохранительных органов?

— То обстоятельство, что Головач не был задержан с поличным, не свидетельствует о его невиновности, — заявляет в суде прокурор Юрий Шерснев.

Он также просит отменить оправдательный приговор, отправить дело на новое рассмотрение. По словам Шерснева, показания ключевого свидетеля согласуются с изъятыми документами завода, со словами работников МЗКТ.

Адвокат: «Кто придумал, что у ключевых свидетелей перед допросом нужно проводить обыск?»



Адвокат Алексей Шваков

Выступая в суде, адвокат Алексей Шваков отметил: он делом Головача занимается с 2015 года.

— Когда Андрея Альбертовича оправдали по первому уголовному делу, где фигурировали 35 эпизодов взяток, правоохранительные органы должны были сделать выводы. К сожалению, не сделали, и сегодня мы рассматриваем второй оправдательный приговор, — отмечает защитник Шваков.

Он вспомнил, как коррупционные дела расследовались много лет назад.

— Когда к прокурору района заходил оперативник, и говорил, что есть информация о получения взятки должностным лицом, но доказательств нет, прокурор просто выставлял его из кабинета. А сейчас какой подход? Он упростился. Нам предлагают принять информацию про какие-то встречи и телефонные звонки как стопроцентное доказательство. А ведь с коррупцией стало бороться проще, изменились технические средства. Подход к таким делам правоохранительных органов дал осечку, — говорит Алексей Шваков.





Адвокат приводит пример и того, как сейчас следователи «работают» со свидетелями.

— Кто придумал, что у ключевых свидетелей перед допросом нужно проводить обыск? Для чего это делается? Почему у них из машин изымали документы? Мы будем настаивать на том, что показания в суде имеют огромнейший приоритет перед тем, что говорил свидетель на стадии следствия, — обращается к коллегии по уголовным делам Шваков. — Прошу отклонить протест прокурора. Суд не имеет право прикрывать недостатки следствия.

Андрей Головач: «Я уже не знаю, что еще можно выяснить в суде»

В своей речи оправданный Андрей Головач заявляет, что, мягко говоря, возмущен протестом прокуратуры.

— Никогда и никаких действий против завода и государства не совершал, — добавляет главный инженер МЗКТ.

Он полагает: за четыре года в он уже сумел дважды доказать свою невиновность, полностью поддерживает все то, что уже озвучивал ранее на процессах. И парирует прокурору: его декларация и декларации членов семьи проверялась с 1995 года, налоговая не установила превышение расходов над доходами. Проверялись и закупки МЗКТ, никаких нарушений не было, в уголовном деле есть целый том, посвященный тендерам завода.

— Только благодаря своим показаниям свидетели на свободе, — уверен Андрей Головач. — Почему молчат о том, что к ним сразу приходили домой с обыском, а отпускали только после того, как они давали нужные показания? Свидетели сами говорили об этом во время процесса. (…). Я уже не знаю, что еще можно выяснить в суде.

Напомним, Андрей Головач был задержан в мае 2015 года и провел в СИЗО больше 50 месяцев. В феврале 2018 года он был оправдан, но на свободу так и не вышел: его прямо в зале суда Фрунзенского района задержали по новому обвинению. 19 июля 2019 года суд Первомайского района Минска, который рассматривал новое дело, вынес оправдательный приговор . Андрея Головача признали невиновным по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) и освободили из-под стражи в зале суда. По версии следствия, Головач получил 192 200 долларов, 35 тысяч евро и «намеревался получить еще 240 тысяч долларов». Все эти годы фигурант вину не признавал. Если во время первого уголовного дела суд допрашивал взяткодателя несколько дней, то на второй процесс ни один из ключевых свидетелей не явился. Один переехал в Канаду и готов был дать показания именно на территории этой страны, еще трое оказались в России. Взяткодателей несколько раз вызывали в суд Первомайского района Минска, но они проигнорировали повестки. В защиту Андрея Головача 887 сотрудников МЗКТ подписали письмо на имя президента, его во время процесса поддержал и Виталий Вовк, бывший гендиректор МЗКТ, бывший министр промышленности, экс-помощник президента и нынешний гендиректор МТЗ. — Я считаю, это оговор , — заявил в суде Вовк. Все это время Андрей Головач продолжал оставаться главным инженером МЗКТ , с ним подписывали контракт, когда находился в СИЗО. В понедельник он планирует выйти на работу. «Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор — разница понятна) и держать в четырех стенах четыре года? Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески», — на днях дело Головача прокомментировал Александр Лукашенко. Он отметил: затягивание следственных действий вызывало у него настороженность, он будет «разбираться» с тем, как генеральный прокурор ведет надзор. Кстати, на первый оправдательный приговор заместитель генерального прокурора точно так же вносил протест. Дело дошло до Верховного суда, апелляционную жалобу прокуратуры оставили без удовлетворения, первый оправдательный приговор уже вступил в законную силу, и по нему у Андрея Головача есть право требовать компенсацию. Под следствие попал не только главный инженер МЗКТ, но и его адвокат. Незадолго до начала судебного процесса по второму делу в отношении защитника возбудили уголовное дело сначала по ст. 407 УК (Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания), затем добавилась еще одна статья — ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Андрей Головач не сомневался: уголовное преследование адвоката связано с его делом. Не так давно Генеральная прокуратура прекратила дела в отношении адвоката.