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В Минске установили яркую урну нового образца
16.08.2019 15:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На улице Жилуновича, 17, установили мусорный контейнер нового образца с пламегасителем. Об этом
Предприятие Ремавтодор Заводского района закупило урну нового образца с пламегасителями, ее установили в дополнение к уже имеющимся.
Также проводится закупка двух урн других производителей и другого дизайна. Возможно, в августе они появятся на Партизанском проспекте.
Новые мусорки планируют устанавливать на опорах освещения и контактной сети. Об этом ведутся переговоры с балансодержателями опор — предприятиями Мингорсвет и Минтранс.
По итогам мониторинга администрация примет окончательное решение какого цвета и где в дальнейшем появятся новые урны.
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Предприятие Ремавтодор Заводского района закупило урну нового образца с пламегасителями, их установили в дополнение к уже имеющимся.
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