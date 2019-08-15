В Минске установили яркую урну нового образца

Источник материала: Tut.by

На улице Жилуновича, 17, установили мусорный контейнер нового образца с пламегасителем. Об этом сообщается на сайте администрации Заводского района.



Фото: администрация Заводского района

Предприятие Ремавтодор Заводского района закупило урну нового образца с пламегасителями, ее установили в дополнение к уже имеющимся.

Также проводится закупка двух урн других производителей и другого дизайна. Возможно, в августе они появятся на Партизанском проспекте.

Новые мусорки планируют устанавливать на опорах освещения и контактной сети. Об этом ведутся переговоры с балансодержателями опор — предприятиями Мингорсвет и Минтранс.

По итогам мониторинга администрация примет окончательное решение какого цвета и где в дальнейшем появятся новые урны.