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В Минске установили яркую урну нового образца

16.08.2019 15:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Жилуновича, 17, установили мусорный контейнер нового образца с пламегасителем. Об этом сообщается на сайте администрации Заводского района.


Фото: администрация Заводского района

Предприятие Ремавтодор Заводского района закупило урну нового образца с пламегасителями, ее установили в дополнение к уже имеющимся.

Также проводится закупка двух урн других производителей и другого дизайна. Возможно, в августе они появятся на Партизанском проспекте.

Новые мусорки планируют устанавливать на опорах освещения и контактной сети. Об этом ведутся переговоры с балансодержателями опор — предприятиями Мингорсвет и Минтранс.

По итогам мониторинга администрация примет окончательное решение какого цвета и где в дальнейшем появятся новые урны.

 
 
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Предприятие Ремавтодор Заводского района закупило урну нового образца с пламегасителями, их установили в дополнение к уже имеющимся.
 
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