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Минтранс определил порядок отнесения улиц населенных пунктов к автодорогам

16.08.2019 15:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минтранс определил порядок отнесения улиц населенных пунктов к автодорогам
Фото из архива

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инструкция о порядке отнесения улиц населенных пунктов к автомобильным дорогам утверждена постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 18 июня 2019 года №34, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Инструкцией установлен порядок отнесения улиц к автомобильным дорогам общего пользования для распространения на них действия закона от 2 декабря 1994 года "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности".

Согласно документу, статус улиц при их отнесении к автодорогам общего пользования сохраняется. При принятии такого решения учитывается наличие совокупности нескольких условий: совпадение улицы с участком автодороги, проходящей по территории населенного пункта по одному из направлений, при отсутствии объездной автодороги; составные инженерные сооружения улицы соответствуют видам объектов, входящим в состав автодороги, и предъявляемым к ним требованиям, установленным техническими нормативными правовыми актами.

Сведения об улицах, отнесенных к автодорогам, вносятся в Государственный реестр автомобильных дорог общего пользования Беларуси.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инструкция о порядке отнесения улиц населенных пунктов к автомобильным дорогам утверждена постановлением Министерства транспорта...
 
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