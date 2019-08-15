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Беларусбанк предупреждает клиентов о звонках мошенников

16.08.2019 16:12 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Беларусбанк предупреждает клиентов о звонках мошенников
Фото из архива

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк предупреждает клиентов о звонках мошенников, которые представляются его сотрудниками, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

Случаев телефонного мошенничества становится больше. Злоумышленники звонят клиентам и представляются работниками банков, в том числе из служб безопасности. Под разными предлогами они просят паспортные данные, реквизиты платежных карточек, логин и пароль для входа в интернет-банкинг, коды и информацию об остатке на счете.

Беларусбанк призывает клиентов быть внимательными и осторожными, никому не называть паспортные данные, полные реквизиты своей карточки и авторизационные коды. Сотрудник банка знает всю необходимую личную информацию о клиенте, поэтому сообщать ее третьим лицам ни в коем случае нельзя.

"При поступлении звонков от злоумышленников с "официального" номера банка либо получении SMS-сообщений с настойчивыми призывами указать данные карточки ответьте, что сами перезвоните в контакт-центр или менеджеру банка, а после обязательно свяжитесь с нашими специалистами и расскажите о ситуации. Если вы все же подозреваете факт мошенничества, заблокируйте свою карточку посредством СДБО или Банковского процессингового центра по телефону (+375 17) 299-25-26. В случае хищения денежных средств незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы", - советуют в банке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк предупреждает клиентов о звонках мошенников, которые представляются его сотрудниками, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт...
 
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