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Руководство района поздравило два экипажа-тысячника из филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод»

16.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Руководство района поздравило два экипажа-тысячника из филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод»

В районе уже убрана большая часть площадей зерновых культур. Одновременно с тем, как пополняются хлебные закрома, растет и число комбайнеров-тысячников. С приятной и почетной миссией к аграриям  филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» приехали председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева и заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков.  

Первым в хозяйстве перешагнул заветный рубеж экипаж Александра Цугаева и Виктора Зекова. В числе лучших и привлеченный экипаж Василия Малявко и Сергея Чернякова. Мужчины пришли на подмогу сельхозпредприятию из Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа, где работают преподавателями. К слову, и в первом экипаже-тысячнике трудится привлеченный помощник комбайнера.

Самые искренние слова поздравлений звучали в адрес хлеборобов. Конечно же, и заслуженные награды не заставили себя ждать.

Председатель райсовета поблагодарила аграриев за такой ответственный труд и пожелала и впредь держать заданную высоту.

Руководство района поздравило два экипажа-тысячника из филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод»

Руководство района поздравило два экипажа-тысячника из филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод»
Руководство района поздравило два экипажа-тысячника из филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод»
Руководство района поздравило два экипажа-тысячника из филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод»
Руководство района поздравило два экипажа-тысячника из филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод»

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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В районе уже убрана большая часть площадей зерновых культур. Одновременно с тем, как пополняются хлебные закрома, растет и число...
 
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