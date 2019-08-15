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Брестские иудеи выкупили здание бывшей синагоги. 100 тысяч долларов собрали за два дня

16.08.2019 16:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестская иудейская религиозная община выкупила здание бывшей синагоги «Экдеш», сообщил TUT.BY исполнительный директор Брестского еврейского благотворительного центра «Хэсэд-Давид», краевед Ефим Басин.


Исторический вид здания. Фото: breststories.com

15 августа члены иудейской общины провели в двухэтажном здании на улице Советских Пограничников молитву и прикрепили на косяк входной двери мезузу — свиток с отрывками из Торы в футляре, которая охраняет еврейский дом и всех, кто в нем живет.

Здание принадлежало частной компании. За его продажу владелец запросил 300 тысяч долларов. Из них 200 тысяч пожертвовал частный меценат. Остальное собиралось через краудфандинг. При этом более 100 тысяч собрали на платформе www.charidy.com за два дня кампании. Средства перечислялись со всего мира.


Современный вид здания. Фото: yandex.by

В ближайшее время планируется сделать в здании ремонт, а в перспективе — вернуть ему изначальный облик.

«Предстоит еще много работы, но у нас есть свой новый старый дом», — написал на своей странице в соцсети Ефим Басин.


Фото: breststories.com

Синагога «Экдеш» была построена в конце XIX века. Зал вмещал около 400 человек. После начала Второй мировой войны она служила убежищем для беженцев из Польши. С приходом советской власти в здании синагоги сделали кинотеатр. В последние годы оно использовалось под офисы.

 
 
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Деньги на приобретение здания пожертвовали люди со всего мира.
 
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