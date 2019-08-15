Более 260 осужденных освобождены из мест лишения свободы с начала амнистии

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается реализация закона об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Из мест лишения свободы уже освобождены 262 осужденных. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

"По информации Департамента исполнения наказаний, в настоящее время из мест лишения свободы освобождены 262 осужденных, в том числе 18 несовершеннолетних. Принято решение о сокращении срока наказания на один год в отношении 197 человек, еще трем осужденным срок сокращен на два года. Во время амнистии отбывающими наказание в исправительных учреждениях возмещен ущерб в размере свыше Br174 тыс.", - рассказали в ведомстве.

Закон об амнистии касается в том числе осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и иным мерам уголовной ответственности. Таких чуть более 4 тыс. человек. Кто-то из них будет освобожден от наказания полностью, а кто-то частично - решение о применении амнистии в отношении каждого осужденного принимается индивидуально.

Во всех областях проведены занятия по разъяснению требований закона, доведены все нюансы его реализации. Тщательно изучаются дела подучетных, возможность применения к ним преференций для освобождения. К примеру, это пенсионный возраст, инвалидность, беременность или участие в боевых действиях. "О наличии подобных оснований осужденные могут сами сообщить сотрудникам инспекции. Но любая информация тщательно проверяется, соответствующие запросы направляются в суды, учреждения здравоохранения, военные комиссариаты и т.д. Если не погашен нанесенный ущерб, сотрудники инспекции рекомендуют осужденным постараться в короткие сроки ликвидировать задолженность, чтобы попасть под действие закона", - отметили в МВД.

Когда пакет документов собран, созданная в каждом райотделе комиссия коллегиально решает, направлять дело для рассмотрения в прокуратуру или нет. "Безусловно, процесс освобождения от наказания не так быстр, как многим бы того хотелось. Но мы нацелены провести данную работу в максимально сжатые сроки, понимая, насколько важна она для многих людей, - подчеркнул замначальника управления надзорно-исполнительной деятельности МВД Сергей Аляшкевич. - При необходимости вернувшимся из мест лишения свободы местными органами власти будет оказана помощь в трудоустройстве, восстановлении документов, предоставлении временного жилья".

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции обеспечивают своевременную постановку на учет освобожденных по закону об амнистии, контролируют их образ жизни. Также они оказывают максимальное содействие вернувшимся из мест лишения свободы в трудоустройстве, восстановлении документов. Практически в каждом районе местными исполнительными и распорядительными органами власти созданы комнаты для временного пребывания лиц, не имеющих постоянного места жительства.

Основная задача не только органов внутренних дел, но и общества в целом - помочь бывшим осужденным адаптироваться в современном мире, чтобы не допустить совершения повторного преступления. Тот, кто замотивирован, обязательно воспользуется предлагаемой помощью, чтобы начать новую жизнь.

Как сообщалось, 19 июля главой государства был подписан закон "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков". Документ уже вступил в силу. Он будет действовать с 25 июля 2019 года по 25 апреля 2020-го. Предусмотрено сокращение срока наказания в виде лишения или ограничения свободы несовершеннолетним осужденным на 2 года. Кроме того, осужденным по ч. 1, 2, 3 ст.328 УК срок наказания будет сокращен на 1 год, а несовершеннолетним - на 2 года. Предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы - около 2 тыс. человек.-0-