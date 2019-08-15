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Более 260 осужденных освобождены из мест лишения свободы с начала амнистии
16.08.2019 16:30 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается реализация закона об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Из мест лишения свободы уже освобождены 262 осужденных. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
"По информации Департамента исполнения наказаний, в настоящее время из мест лишения свободы освобождены 262 осужденных, в том числе 18 несовершеннолетних. Принято решение о сокращении срока наказания на один год в отношении 197 человек, еще трем осужденным срок сокращен на два года. Во время амнистии отбывающими наказание в исправительных учреждениях возмещен ущерб в размере свыше Br174 тыс.", - рассказали в ведомстве.
Закон об амнистии касается в том числе осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и иным мерам уголовной ответственности. Таких чуть более 4 тыс. человек. Кто-то из них будет освобожден от наказания полностью, а кто-то частично - решение о применении амнистии в отношении каждого осужденного принимается индивидуально.
Во всех областях проведены занятия по разъяснению требований закона, доведены все нюансы его реализации. Тщательно изучаются дела подучетных, возможность применения к ним преференций для освобождения. К примеру, это пенсионный возраст, инвалидность, беременность или участие в боевых действиях. "О наличии подобных оснований осужденные могут сами сообщить сотрудникам инспекции. Но любая информация тщательно проверяется, соответствующие запросы направляются в суды, учреждения здравоохранения, военные комиссариаты и т.д. Если не погашен нанесенный ущерб, сотрудники инспекции рекомендуют осужденным постараться в короткие сроки ликвидировать задолженность, чтобы попасть под действие закона", - отметили в МВД.
Когда пакет документов собран, созданная в каждом райотделе комиссия коллегиально решает, направлять дело для рассмотрения в прокуратуру или нет. "Безусловно, процесс освобождения от наказания не так быстр, как многим бы того хотелось. Но мы нацелены провести данную работу в максимально сжатые сроки, понимая, насколько важна она для многих людей, - подчеркнул замначальника управления надзорно-исполнительной деятельности МВД Сергей Аляшкевич. - При необходимости вернувшимся из мест лишения свободы местными органами власти будет оказана помощь в трудоустройстве, восстановлении документов, предоставлении временного жилья".
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции обеспечивают своевременную постановку на учет освобожденных по закону об амнистии, контролируют их образ жизни. Также они оказывают максимальное содействие вернувшимся из мест лишения свободы в трудоустройстве, восстановлении документов. Практически в каждом районе местными исполнительными и распорядительными органами власти созданы комнаты для временного пребывания лиц, не имеющих постоянного места жительства.
Основная задача не только органов внутренних дел, но и общества в целом - помочь бывшим осужденным адаптироваться в современном мире, чтобы не допустить совершения повторного преступления. Тот, кто замотивирован, обязательно воспользуется предлагаемой помощью, чтобы начать новую жизнь.
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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается реализация закона об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Из мест...
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