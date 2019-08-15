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Один из выходов метро на станции «Фрунзенская» будет временно закрыт
16.08.2019 17:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Один из выходов метро на станции «Фрунзенская» будет временно закрыт. Об этом
На время с 19 по 31 августа закроют выход 4−1 станции метро «Фрунзенская». Там будет проходить ремонт пригласительной площадки.
Также до 24 августа
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Выход закроют на ремонт до 31 августа.
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