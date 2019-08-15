Источник материала: Tut.by

Один из выходов метро на станции «Фрунзенская» будет временно закрыт. Об этом сообщает Минский метрополитен.

На время с 19 по 31 августа закроют выход 4−1 станции метро «Фрунзенская». Там будет проходить ремонт пригласительной площадки.



Фото: Минский метрополитен

Также до 24 августа закрыт один из выходов станции метро «Восток».