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Один из выходов метро на станции «Фрунзенская» будет временно закрыт

16.08.2019 17:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из выходов метро на станции «Фрунзенская» будет временно закрыт. Об этом сообщает Минский метрополитен.

На время с 19 по 31 августа закроют выход 4−1 станции метро «Фрунзенская». Там будет проходить ремонт пригласительной площадки.


Фото: Минский метрополитен

Также до 24 августа закрыт один из выходов станции метро «Восток».

 
 
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