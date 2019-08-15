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Гудбай, Америка? Как обстоят дела с визами в США для белорусов
16.08.2019 17:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня посольство США в Беларуси оказывает нашим гражданам все виды визовых услуг, а в ближайшем будущем даже увеличит штат сотрудников. Значит ли это, что скитания белорусов за американским визами закончились? Разбирались
Поездки за океан
Американское посольство в Беларуси открылось в 1992 году, и тогда же заработал консульский отдел, который стал выдавать визы нашим гражданам.
Вопреки расхожему мнению, в 90-х США не были популярным туристическим направлением.
В 1993 году белорусы
Заметный всплеск поездок в США произошел ближе к 2000 году. Незадолго до этого в Минске открылся офис Центра международного обмена, который предложил белорусским студентам программы учебы и работы в США. Такие визы составляли пятую часть от всех неиммиграционных виз.
После 2000 года количество виз оставалось на одном уровне — в среднем 9 тысяч в год.
Холодные игры
По изменениям в графике работы американского посольства можно следить за геополитическим климатом и ставить вехи в новейшей истории Беларуси.
Первые явные противоречия с американскими дипломатами возникли в 1998 году. Тогда под предлогом реновации власти попросили американского посла покинуть резиденцию, которая располагалась на территории поселка Дрозды.
Американская сторона расценила конфликт как нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях. Посол США покинул Беларусь, а против ряда высокопоставленных белорусских чиновников были введены санкции. Впоследствии стороны достигли соглашения о компенсациях, и американский посол вернулся в нашу страну.
Однако после этого конфликта отношения между странами только ухудшались.
С начала 2000-х американская сторона открыто проявляла несогласие с внутренней политикой Беларуси, и в 2006 году ввела санкции против белорусских высокопоставленных лиц и ряда государственных компаний.
В ответ белорусские власти потребовали сократить штат посольства в 7 раз (до 5 человек), и вынудили США отозвать посла из нашей страны.
Куда податься за визой?
Как итог, в 2008 году американцы практически свернули визовый сервис в Беларуси.
Возможность получать визы осталась только у узких групп: дипломатов, участников программ обмена, а также гражданам Беларуси старше 70 лет. Остальным было рекомендовано обращаться за визами в консульские отделы соседних стран. Получение американской визы стало делом затратным: на собеседование белорусам приходилось ездить в Москву, Киев или Вильнюс.
Общее количество виз осталось на прежнем уровне, однако менее обеспеченные категории граждан стали реже обращаться за визами.
Так, пока посольство работало в сокращенном составе, количество виз по студенческим программам обмена сократилось в четыре раза: с 2035 в 2008 году до 435 — в 2014-м.
В 2014 году посольство США
Дальнейшее расширение визового сервиса произошло только в ноябре 2017 года. В частности, запрашивать визы получили возможность граждане Беларуси в возрасте от 50 лет (ранее — от 70 лет). Кроме того, разрешили продлевать в Минске визы, полученные не более года назад, в том числе в консульствах других стран.
Для американского посольства такое расширение визовых услуг было, скорее, вынужденной мерой, чем актом доброй воли.
Летом 2017 года Россия в ответ на американские санкции заявила о высылке 755 американских дипломатов, что привело к резкому сокращению американского дипкорпуса в этой стране. Посольство США в России рекомендовало гражданам Беларуси обращаться за получением виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе.
До этого времени для подачи виз белорусы часто выбирали Москву и Санкт-Петербург, поскольку в этих консульствах собеседование проходит на русском языке. Для посещения же американского консульства в Вильнюсе или Варшаве требуется шенгенская виза.
Не было бы счастья…
Обострение дипломатических отношений между РФ и США и сокращение штата консульской службы в России подтолкнуло американские власти к запуску полноценного визового сервиса в Беларуси.
С 1 февраля 2018 года консульство США в Минске выдает все типы виз без ограничений. Белорусы охотно воспользовались такой возможностью и получили в 2018 году 20 тысяч виз, что на 20% больше, чем в предыдущем году.
Нормализация визового сервиса сопровождается и потеплением в двусторонних отношениях между Беларусью и США.
Так, в январе 2019 года стало известно, что стороны
Откуда ветер дует?
Но есть и плохие новости для белорусов.
Администрация Дональда Трампа проводит жесткую политику против нежелательных мигрантов. К нежелательным относятся и люди с невысоким, по американским меркам, уровнем дохода.
Так, 12 августа 2019 года Администрация президента США
Новое решение вступит в силу только 15 октября 2019 года, и пока неясно, какой же уровень дохода американские власти сочтут «достаточным». Но вполне вероятно, что поездки в США теперь станут доступны только весьма состоятельным белорусам.
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Сегодня посольство США в Беларуси оказывает нашим гражданам все виды визовых услуг, а в ближайшем будущем даже увеличит штат сотрудников. Значит ли это, что...
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