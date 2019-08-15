Киноафиша на выходные

К/Т «ОКТЯБРЬ»
Тел. для справок. 74–40–40
Большой зал
Премьера!!
«Angry Birds 2 в кино» 3D, США, Финляндия, комедия, анимация
15.08, 16.08, 17.08, 18.08, 19.08, 20.08, 21.08: 17.00, 19.00
Премьера!!
«Страшные истории для рассказа в темноте» 2D, США, ужасы, триллер
15.08, 16.08, 17.08, 18.08: 21.00
Премьера!!!
«Приключения Реми» 3D, Франция, детский
15.08, 16.08, 17.08, 18.08, 19.08, 20.08, 21.08: 15.00
«Премьера!!!
«Форсаж. Хоббс и Шоу» 3D, США, приключения, боевик
19.08, 20.08, 21.08: 21.00
Премьера!!!
«Мой друг робот» 2 D, Бельгия, приключения, детский
17.08, 18.08: 13.00
Зал повышенной комфортности
Премьера!!
«Angry Birds 2 в кино» 3D, США, Финляндия, комедия, анимация
15.08, 16.08, 17.08, 18.08, 19.08, 20.08, 21.08: 16.00
«Премьера!!
«Страшные истории для рассказа в темноте» 2D, США, ужасы, триллер
19.08: 18.30; 20.08, 21.08: 21.30
Премьера!!
«Однажды в ….Голливуде» 2D, Великобритания, США, драма, комедия
15.08; 16.08, 17.08, 18.08, 19.08: 20.30; 20.08, 21.08: 18.30
Премьера!!!
«Спасатели» 2D, Китай, анимация
17.08, 18.08: 12.00
Премьера!!!
«Форсаж. Хоббс и Шоу» 3D, США, приключения, боевик
15.08, 16.08, 17.08, 18.08: 18.30
Премьера!!!
«Дора и затерянный город» 2D, США, Австралия, приключения, семейный
15.08; 16.08, 17.08, 18.08, 19.08, 20.08, 21.08: 14.00
В репертуаре возможны изменения. Информацию о возрастных ограничениях уточняйте по телефону 74-40-40 (касса к/т, автоответчик)