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Киноафиша на выходные

16.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

К/Т «ОКТЯБРЬ»

Тел. для справок. 74–40–40

Большой зал

Премьера!!

«Angry Birds 2 в кино» 3D, США, Финляндия, комедия, анимация

15.08, 16.08, 17.08, 18.08, 19.08, 20.08, 21.08: 17.00, 19.00

Премьера!!

«Страшные истории для рассказа в темноте» 2D, США, ужасы, триллер

15.08, 16.08, 17.08, 18.08: 21.00

Премьера!!!

«Приключения Реми» 3D, Франция, детский

15.08, 16.08, 17.08, 18.08, 19.08, 20.08, 21.08: 15.00

«Премьера!!!

«Форсаж. Хоббс и Шоу» 3D, США, приключения, боевик

19.08, 20.08, 21.08: 21.00

Премьера!!!

«Мой друг робот» 2 D, Бельгия, приключения, детский

17.08, 18.08: 13.00

Зал повышенной комфортности

Премьера!!

«Angry Birds 2 в кино» 3D, США, Финляндия, комедия, анимация

15.08, 16.08, 17.08, 18.08, 19.08, 20.08, 21.08: 16.00

«Премьера!!

«Страшные истории для рассказа в темноте» 2D, США, ужасы, триллер

19.08: 18.30; 20.08, 21.08: 21.30

Премьера!!

«Однажды в ….Голливуде» 2D, Великобритания, США, драма, комедия

15.08; 16.08, 17.08, 18.08, 19.08: 20.30; 20.08, 21.08: 18.30

Премьера!!!

«Спасатели» 2D, Китай, анимация

17.08, 18.08: 12.00

Премьера!!!

«Форсаж. Хоббс и Шоу» 3D, США, приключения, боевик

15.08, 16.08, 17.08, 18.08: 18.30

Премьера!!!

«Дора и затерянный город» 2D, США, Австралия, приключения, семейный

15.08; 16.08, 17.08, 18.08, 19.08, 20.08, 21.08: 14.00

В репертуаре возможны изменения. Информацию о возрастных ограничениях уточняйте по телефону 74-40-40 (касса к/т, автоответчик)

 
 
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К/Т «ОКТЯБРЬ» Тел. для справок. 74–40–40 Большой зал Премьера!! «Angry Birds 2 в кино» 3D, США, Финляндия, комедия, анимация 15.08, 16.08, 17.08, 18.08, 19.08, 20.08, 21.08: 17.00, 19.00 Премьера!! ...
 
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