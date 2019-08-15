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Крупнейший мотофестиваль Европы "H.O.G. Rally Minsk 2019" снова пройдет в Минске

16.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Оно состоится в сентябре в Минске и соберет тысячи мотолюбителей со всего мира. В этом году фестиваль набирает обороты и продлится два дня - 13 и 14 сентября. Для многих мотоциклистов несколько лет назад Минск был не более чем столицей Республики Беларусь, городом, который они часто просто проезжали транзитом по дороге в Европу или обратно. Однако с появлением фестиваля H.O.G. Rally Minsk белорусская столица стала не просто культовым местом, а фактически обязательным к посещению. Четыре года подряд десятки тысяч мотоциклистов со всего мира открывали и закрывали сезон в Минске, для них он стал по-настоящему родным. В этом году участников фестиваля ждут традиционный мотопарад от Кургана Славы до Дворца спорта, состязания по умению выполнять трюки на мотоцикле, выступления известных музыкальных групп, фуд-корты и целый детский городок с аниматорами и огромным количеством развлечений. Финалом H.O.G. Rally Minsk станет красочное выступление флайбордистов, которые удивят зрителей различными невероятными трюками.
https://www.belta.by/society/view/krupnejshij-motofestival-evropy-hog-rally-minsk-2019-snova-projdet-v-minske-358482-2019/

 
Теги: Минск
 
 
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