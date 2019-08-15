Советы бывалых. Студсамоуправление БГУ о том, как первокурснику собраться, заселиться и освоиться в общежитии

Источник материала: БелТА

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По традиции в конце августа в общежитиях белорусских вузов проходит заселение. Время хлопотное - особенно для первокурсников и молодых людей из студенческого актива, которые всегда помогут новичкам правильно заполнить все бумаги и не потеряться в пока незнакомых коридорах. Корреспондент БЕЛТА пообщалась с активистами студенческого самоуправления БГУ, которые не понаслышке знают, как быстрее наладить быт в общежитии, и готовы дать новоселам несколько практических советов.

Егор Богдашов учится на пятом курсе факультета социокультурных коммуникаций. Во время заселения, а пройдет оно с 26 по 30 августа, будет работать в общежитии №7 на ул. Октябрьской. Можно сказать, что у него как у старожила самый ответственный пост - в зоне, где студенты заключают договоры о найме жилого помещения, заполняют необходимые документы. Больше всего времени при заселении уходит именно на оформление бумаг. Далее по списку - медосмотр, визит к паспортисту (для оформления временной регистрации в Минске), инструктаж по технике безопасности.

Порядок заселения Егору давно и хорошо знаком. В общежитии живет с первого курса и уже три года помогает вновь прибывшим ребятам заселяться. Тем, кто готовиться к переезду, он советует брать с собой одежду по сезону. "Я приезжал с летне-осенним гардеробом, а потом привозил из дома куртку, пальто. Если все сразу взять с собой, то в шкаф можно и не поместиться. Вещи лучше везти в сумке, а не в чемодане - много места в комнате занимает", - предупреждает Егор. А еще, считает он, не стоит брать с собой постельные принадлежности, теплый плед или одеяло, подушки. Все это выдадут в общежитии в хорошем состоянии.

За все годы в университете Егору, признается он, ни разу не хотелось снять комнату или квартиру. Научился поддерживать хорошие отношения с соседями. Общежитие стало важной частью студенческой жизни и большой школой общения с людьми.

Председатель студенческого совета общежития №3 БГУ Алиса Селезнева хорошо знает, как новичкам быстрее освоиться. Для начала всех нужно перезнакомить. В прошлом году, например, в сентябре для ребят на традиционный день первокурсника подготовили квест. Одной большой командой они искали записки-подсказки, которые привели их к приятному подарку. В итоге молодым людям удалось не только между с собой раззнакомиться, но и с администрацией общежития пообщаться. Вообще в течение всего учебного года в Студгородке проводится большое количество творческих, интеллектуальных конкурсов, туристических походов и спортивных соревнований. Всех желающих приглашают стать не только зрителями, но и участниками. И это тоже верный способ найти себе в alma mater новых друзей и быстро освоиться в ее стенах, считают в студенческом самоуправлении.

Сейчас Алиса на третьем курсе Международного государственного экологического института им. А.Д.Сахарова, осваивает специальность "энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент". До поступления училась в кадетском училище, поэтому, вспоминает, перспектива общежития ее не пугала. Тем не менее, говорит, за эти годы стала более самостоятельной. В БГУ подчеркивают, что их студенческий городок - это общий дом для более 8 тыс. человек, в котором у них благодаря студенческому самоуправлению есть хорошая возможность для развития лидерских качеств и организаторских способностей. Об этом Алиса знает не понаслышке. Рассказывает, что пока жила в общежитии №4, входила в состав студенческого совета. В феврале переехала в тройку, где студсовет уже возглавила. "Приятно, когда делаешь что-то полезное для людей", - признается она.

Как сообщалось, в новом учебном году более 70% студентов минских вузов будут обеспечены местами в общежитиях. В Минобразования видят перспективу перейти отметку в 90% в ближайшее время.

В ряде университетов, например в Белорусском аграрном техническом университете, Белорусской государственной академии связи, Белорусской государственной академии искусств, Военной академии, местами в общежитии обеспечены все нуждающиеся студенты. Приближаются к 100% Белорусский государственный университет, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Минский государственный лингвистический университет.-0-