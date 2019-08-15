Мингорсуд подтвердил невиновность главного инженера МЗКТ

Минский городской суд проверил законность и обоснованность постановленного оправдательного приговора в отношении главного инженера МЗКТ Андрея Головача.

Главный инженер Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрей Головач провел под стражей почти пять лет. Головач был задержан ранее за взятку в 2015 году, а в марте 2017 года суд приговорил Головача к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Однако 5 февраля этот же суд огласил оправдательный приговор. В 2018 году Головач был вновь задержан за взятку . 19 июля суд Первомайского района оправдал его , однако это решение уже обжаловано. На дело обратил внимание Лукашенко.

Протест на оправдательный приговор заявила прокуратура. В документе сообщалось, что «приговор подлежит отмене в связи с несоответствием изложенных в нем выводов фактическим обстоятельствам уголовного дела и существенных нарушений уголовно-процессуального закона».

Прокурор Юрий Шерснев попросил Мингорсуд отменить приговор суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Андрей Головач заявил, что считает приговор суда первой инстанции законным и был возмущен протестом, пишут Naviny.by.

«Все действия, которые были мной совершены, были только в интересах завода. Я никогда никаких действий, которые бы были направлены против завода или государства, не совершал», — сказал главный инженер МЗКТ.

Головач попросил протест отклонить, а оправдательный приговор суда первой инстанции оставить в силе.

Суд более часа пробыл в совещательной комнате и затем принял решение оправдательный приговор оставлен без изменения, протест без удовлетворения.

Государственный обвинитель не сообщил журналистам, будет ли он подавать протест на данное решение суда. Согласно существующему законодательству, сторона обвинения может еще два раза подавать протесты на судебные решения, пока приговор не вступит в законную силу, передает «Спутник».

После суда Головач сказал, что решением доволен и поблагодарил всех, кто его поддерживал.