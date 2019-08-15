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Еще две взятки. Бывшему начальнику оздоровительного центра под Минском предъявили новое обвинение

16.08.2019 18:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Кругляк три с половиной года был начальником оздоровительного центра «Энергетик» в Минском районе. В мае этого года его задержали по подозрению в получении взятки — 750 рублей. В июле Следственный комитет заявлял, что по данным следствия, обвиняемый систематически получал незаконное вознаграждение, хотя в обвинении все это время фигурировал только один факт, об этом TUT.BY писал вчера. А сегодня Кругляку предъявили обвинение еще по одному факту, теперь общая сумма взяток, по версии следствия, — 2,3 тысячи рублей. Мужчина по-прежнему не признает вину.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Предъявлено обвинение по двум эпизодам противоправной деятельности — получения взяток на общую сумму более 2,3 тыс. рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, в интересах коммерческих организаций, — сообщает СК. — Действия квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 430 УК (получение взятки, в том числе повторно). Проверяется имеющаяся в материалах уголовного дела информация об иных фактах получения должностным лицом незаконных вознаграждений от представителей коммерческих структур, которой будет дана надлежащая правовая оценка.

«Мужа задержали и с его ключами пришли на обыск». Начальника оздоровительного центра обвиняют во взятке

Напомним, согласно первому обвинению, Александр Кругляк обвиняется в том, что получил взятку на сумму 750 рублей от Павла Труса (второй фигурант дела, тоже был задержан, но сейчас на свободе), который действовал в интересах ООО «ИнсепшнИнвест» — за приглашение и признание данной компании победителем в проводимых процедурах закупки — на ремонт склада и пола в оздоровительном центре.

Коммерческий директор ООО «ИнсепшнИнвест» в комментарии TUT.BY сообщил, что Павел Трус не работает, не является учредителем «ИнсепшнИнвест» и не мог действовать от имени и в интересах компании. Никого из сорудников «ИнсепшнИнвест», по словам коммерческого директора, на допросы не вызывали. Павел Трусов является управляющим ООО «Профмодуль», как указано на сайте компании. От комментариев он отказался.

— Я уверена, что муж не брал и не вымогал взятки, — говорила TUT.BY супруга Александра Кругляка. — Последний контракт по закупкам был на сумму свыше 45 тысяч рублей, и ему дали взятку 750 рублей? У него была хорошая зарплата плюс военная пенсия. Муж не признает вину. Супруга обвиняемого подала несколько жалоб на действия сотрудников ОБЭП, которые проводили обыск.

 
 
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