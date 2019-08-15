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Еще две взятки. Бывшему начальнику оздоровительного центра под Минском предъявили новое обвинение
16.08.2019 18:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Кругляк три с половиной года был начальником оздоровительного центра «Энергетик» в Минском районе. В мае этого года его задержали по подозрению в получении взятки — 750 рублей. В июле Следственный комитет
— Предъявлено обвинение по двум эпизодам противоправной деятельности — получения взяток на общую сумму более 2,3 тыс. рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, в интересах коммерческих организаций, —
Напомним, согласно
Коммерческий директор ООО «ИнсепшнИнвест» в комментарии TUT.BY сообщил, что Павел Трус не работает, не является учредителем «ИнсепшнИнвест» и не мог действовать от имени и в интересах компании. Никого из сорудников «ИнсепшнИнвест», по словам коммерческого директора, на допросы не вызывали. Павел Трусов является управляющим ООО «Профмодуль», как указано на сайте компании. От комментариев он отказался.
— Я уверена, что муж не брал и не вымогал взятки, —
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Теперь общая сумма взяток, по версии следствия, - 2,3 тысячи рублей.
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