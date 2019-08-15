Нефролог о боли в почках и о том, на что обратить внимание в анализах крови и мочи

Источник материала: Tut.by

Нефролог Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения в Минске Ольга Валовик всю свою профессиональную карьеру очень подробно изучает болезни почек. На примере своих пациентов она видит, что безвыходных ситуаций не бывает. Сегодня люди, получающие почечно-заместительную терапию, учатся, работают, путешествуют, их жизнь продолжается, но с некоторыми изменениями привычного ритма и уклада. Диализ «смягчает» проявления почечной недостаточности, а пересадка почки возвращает людям полноценную жизнь.

В интервью TUT.BY Ольга Валовик рассказала, из-за чего болят почки, какие симптомы говорят о почечной недостаточности и на что надо обращать внимание в своих анализах мочи и крови.



Ольга Валовик окончила Минский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». Работает в Республиканском центре медицинской реабилитации и бальнеолечения в Минске. Она главный внештатный специалист по нефрологии и почечно-заместительной терапии комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Проходила обучение и стажировалась по специальности нефрология, трансплантация, почечно-заместительная терапия в ведущих клиниках Беларуси, клинике Великобритании (Churchill Hospital, Оксфорд) и Германии (Campus Charite Mitte, Берлин)

«Повышенный креатинин крови — повод заподозрить почечную недостаточность»

— Из-за чего чаще всего болят почки?

— Чаще всего это происходит при остром воспалительном процессе, но в этом случае у человека, скорее всего, будет еще высокая температура и воспалительные изменения в общем анализе крови и мочи: увеличено количество лейкоцитов и эритроцитов. При этом потеря белка с мочой также может увеличиться более 0,15 грамм за сутки.

Воспалительного процесса в почке с хорошим анализом мочи не бывает. Если анализ мочи в норме, нет повышенной температуры, а пациент говорит, что у него болевой синдром — проблемы не с почками.

Нужно обратить внимание и на общий анализ крови. При воспалительном процессе количество лейкоцитов будет выше 9, а палочкоядерных будет больше 6%.

— СОЭ в крови тоже будет повышена?

— Норма СОЭ — до 15 мм/час. При воспалительном процессе СОЭ, как правило, повышается. Вместе с тем, важно понимать, что незначительное повышение СОЭ при отсутствии других признаков воспалительного процесса в организме не всегда является признаком патологии. Есть такое понятие как синдром ускоренной скорости оседания эритроцитов.

— Как болят почки?

— Если это острый воспалительный процесс, то болит поясница. Чтобы оценить болевой синдром врачи применяют прием «поколачивания». Пациент поворачивается к нам спиной, мы прикладываем свою руку, а второй по ней стучим. Если пациент на это никак не реагирует, то у него, как правило, острого воспаления в почках нет.

— Пиелонефрит может возникнуть из-за того, что посидел на холодном?

— Да. При местном переохлаждении может возникнуть инфекция нижних мочевых путей, «подняться» вверх с развитием острого пиелонефрита. Вообще, инфекция нижних мочевых путей (цистит, уретрит) — это наиболее частая причина развития острого пиелонефрита.

Очень редко бывает гематогенный пиелонефрит — он переносится кровью. Это происходит у людей со сниженным иммунитетом (на фоне ВИЧ, применения иммуносупрессивных препаратов) при развитии сепсиса, то есть генерализованной инфекции.

Очень важно вовремя лечить инфекцию мочевых путей у беременных и у пациентов с сахарным диабетом. Если этого не сделать, то повышается риск развития пиелонефрита с различными осложнениями.





— Пиелонефрит может быть хроническим?

— Может. Обычно хронический пиелонефрит развивается вторично у пациентов с уже существующей патологией мочевыводящих путей: мочекаменной болезнью, поликистозом почек, врожденными аномалиями мочевыводящих путей.

Если нет причины для нарушений оттока мочи из почек, то развитие хронического пиелонефрита маловероятно.

— С подозрением на какие заболевания терапевты направляют пациентов к нефрологу?

— Основная патология, которой занимаются нефрологи, — это хроническая болезнь почек. Она развивается из-за гломерулонефрита, сахарного диабета, артериальной гипертензии, наследственной патологии почек, генетических заболеваний, врожденных аномалий мочевых путей, ревматологических болезней и патологии почек у беременных.

К нефрологам направляют из-за повышенного уровня креатинина и мочевины крови, наличия белка или эритроцитов в моче, хронической инфекции мочевыводящих путей, артериальной гипертензии, которая не поддается лечению, при изменениях в почках, которые видны на УЗИ, из-за длительного приема нестероидные противовоспалительных, мочегонных, при планировании беременности, если во время предыдущих беременностей у женщины были проблемы с почками.

Креатинин — продукт метаболизма мышечной массы. Его уровень будет ниже, если у человека есть парезы или параличи, когда не работают какие-то мышцы. При значительной физической нагрузке, например, у спортсменов и активно занимающихся фитнессом людей, уровень креатинина будет несколько выше. Также более высокие цифры креатинина могут быть у людей с ожирением.

«Почки за сутки фильтруют около 1500 литров крови»

— Из-за чего возникает почечная недостаточность?

— Частая причина острой почечной недостаточности — употребление нестероидных противовоспалительных лекарств. Особенно, если их принимают совместно с ингибиторами АПФ — эти препараты назначают для снижения артериального давления. И вот эта комбинация довольно опасна. Эти препараты влияют на почечные сосуды: одни на входящую артерию, а вторые — на исходящую. Давление в артериях выравнивается, почки перестают фильтровать кровь и может возникнуть острая почечная недостаточность.

Да, к этим лекарствам могут быть строгие медицинские показания, тогда их принимать можно — но только по назначению врача и под его контролем, с мониторингом уровня креатинина в крови. А бывает, что люди пьют эти таблетки, пытаясь сбить повышенную температуру, по три штуки в день, при этом врач им их не назначал. Исходом такого «лечения» может стать острая почечная недостаточность особенно в условиях обезвоживания на фоне высокой температуры тела.





У пожилых людей острая почечная недостаточность довольно часто возникает из-за того, что они пьют мало воды. Норма — 30 мл на 1 кг массы тела в сутки. Исключения могут быть только для людей с кардиологическими проблемами, когда сердце не справляется и появляются отеки. В этом случае количество воды для пациента должен ограничить лечащий врач.

Также бывает, что к нам поступают пациенты с почечной недостаточностью на фоне отравления. Была история, когда мужчина вместе с женой красили стены погреба и отравились парами толуола. Он содержится в обычной краске.

— Почему из-за этого отказали почки?

— Почка — это орган-труженик. Он фильтрует и выводит все, что человек съел, выпил, чем подышал. Почки работают в круглосуточном режиме, и за сутки фильтруют около 1500 литров крови. Аминокислоты и другие полезные вещества идут на работу организма, а все остальное — мочевина, креатинин, азотистые основания и шлаки — выводятся с мочой.

Эта семейная пара надышалась толуолом — и почки не справились. Насколько я знаю, мужчина уже поправился, а его супруга еще в клинике.

— Почечная недостаточность может быть хронической. Как она развивается?

— Сейчас мы используем термин «хроническая болезнь почек». Она имеет пять стадий Первые две протекают без нарушения почечной функции, а начиная с третьей стадии имеет место хроническая почечная недостаточность.

Основные причины хронической болезни почек мы уже обсуждали, но важно отметить, что сегодня наиболее частыми причинами развития хронической болезни почек у нас, как и во всем мире, являются вторичные поражения почек у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

— Что происходит с почками из-за сахарного диабета и артериальной гипертензии?

— Артериальная гипертензия и сахарный диабет поражают почечные сосуды, нарушается кровоток в почечных фильтрах и происходит постепенная утрата их функции.

Камни в почках образовались из-за водопроводной воды

— Откуда в почках появляется коралловидные камни?

— На это может повлиять наследственный фактор, нарушение обменных процессов в организме.

Еще есть такое эндокринологическое состояние как гиперпаратиреоз. Это избыточная продукция паратгормона увеличенной паращитовидной железой. В итоге нарушается обмен кальция и фосфора. В итоге в крови повышается уровень кальция, который может откладываться в почках в виде коралловидных камней. Человека лечат от мочекаменной болезни, а потом выясняется, что причиной камней в почках являлся гиперпаратиреоз, и надо было лечить в первую очередь его.

— Образование камней зависит от того, что ты ешь?

— Коралловидных камней, как правило, — нет, а вот обычных — может.

Камни могут возникнуть при определенных пищевых предпочтениях, в том числе и из-за воды, которую вы пьете. У меня наблюдалась семья с оксалурией, то есть у них в моче были оксалаты.

Выяснилось, что эта семья пьет воду из-под крана, а в ней много солей кальция, а из этих солей впоследствии образовались камни. Жесткую воду обязательно нужно фильтровать.

— Почечная недостаточность может привести к гемодиализу?

— Она к нему и приводит. И хотя полностью остановить почечную недостаточность невозможно — процесс гибели клубочков можно вполне успешно затормозить и, тем самым, отсрочить начало диализа. При помощи советов нефролога многие люди пересматривают свой образ жизни, привычки и начинают жить по-новому. При этом чем раньше врачи выявят заболевание, тем больше шансов, что процесс можно будет остановить.

— Какую еду любят почки?

— Здоровое питание. Почки не любят экстрактивные вещества, консерванты, потому что им приходится это все фильтровать. Из своей практики могу сказать, что у людей, которые готовят домашнюю еду, не едят полуфабрикатов, блюда из кулинарии, колбасы, сосиски, консервы, копчености, анализы лучше и более благоприятно протекает болезнь.

«Человек может даже не почувствовать, как отказали почки»

— Сколько в Беларуси пациентов на диализе?

— Распространенность терминальной стадии хронической болезни почек, которая требует диализа — 350 человек на 1 млн жителей. В Минске есть несколько центров для гемодиализа, а сателлитные центры есть по всей стране. Как правило, диализ проводят три раза в неделю по четыре часа. Не надо думать, что люди на диализе ведут затворнический образ жизни: многие из них путешествуют по миру и проходят диализ в той стране, куда едут. Сейчас мир очень сильно изменился, всегда есть возможность вести свой привычный образ жизни.

Пациенты на диализе на сегодняшний день существенно «постарели». В 2007 году, когда я ездила на стажировку в Великобританию, нас отвели в отделение диализа, и я была удивлена тому, что там одни пожилые пациенты. У нас тогда на диализе была почти одна молодежь. Сейчас у нас такая же картина, как в Великобритании, а прошло всего лишь 12 лет. Средний возраст пациентов на диализе в Беларуси среди мужчин — 50 лет, женщин — 58−60 лет.





Все пациенты на диализе являются потенциальными кандидатами на пересадку почки. Транспланация почки позволяет значительно улучшить качество и увеличить продолжительность жизни человека с терминальной стадией хронической болезни почек.

— Что человек чувствует, когда начинают отказывать почки?

— Может и ничего не чувствовать. Почка — это орган с огромными резервными возможностями. Даже будучи поврежденными, почки стараются обеспечить свою функцию по выведению токсичных веществ. Признаки заболевания могут появиться в некоторых случаях только при снижении почечной функции менее 30%.

Из-за длительного бессимптомного течения почечных заболеваний, люди часто обращаются за помощью на поздних стадиях хронической почечной недостаточности. В моей практике был случай, когда парень собирался идти в армию: во время обследования у него выявили низкий уровень гемоглобина и отправили к гастроэнтерологу. А оказалось, что у него почки практически не работают, осталось всего пять процентов от их нормальной функции. Мы экстренно взяли его на диализ.

И при этом молодого человека ничего не беспокоило. Организм приспособился к такому состоянию.

— Понимаю, что рак почек — тема онкологов, но нефрологи в своей практике с ним сталкиваются?

— Иногда мы его выявляем первыми по результатам ультразвукового обследования и направляем данных пациентов к онкологам.

— Почки при раке могут болеть?

— Как правило, нет, но если опухоль возникла в лоханке почки и нарушен отток мочи, то такое возможно.

— Что нужно делать, чтобы не было проблем с почками?

— Для профилактики нужно правильно питаться, бросить курить, больше двигаться, контролировать свой вес, артериальное давление, уровень сахара, избегать бесконтрольного использования токсичных для почек лекарств: обезболивающих и антибиотиков.

Если у человека есть артериальная гипертензия или сахарный диабет, а это факторы риска развития почечной патологии, то им желательно один раз в год сдавать общий анализ мочи, анализ мочи на альбуминурию, делать биохимическое исследование крови с оценкой уровня глюкозы, холестерина, креатинина и расчетом скорости клубочковой фильтрации.