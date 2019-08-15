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Какие права и гарантии есть у молодого специалиста

16.08.2019 19:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный правовой инспектор труда Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки Лариса Манюк рассказала корреспонденту БЕЛТА о правах и гарантиях для молодых специалистов при трудоустройстве на первое место работы.

"Прежде всего молодой специалист имеет право на первое постоянное рабочее место, которое гарантируется государством. Бывают и такие ситуации, что выпускник, например, педагогического вуза приходит по распределению, а ему предлагают полставки или должность воспитателя группы продленного дня. В таком случае у него есть право отказаться и пойти на перераспределение. Если его не смогут перераспределить, тогда он имеет право на справку о самостоятельном трудоустройстве. Бывают и такие ситуации, когда молодой человек сам допускает ошибки при оформлении на работу: не выходит в срок, оговоренный с нанимателем. В таком случае его могут уволить по статье", - отметила Лариса Манюк.

По ее словам, в профсоюзную организацию часто обращаются молодые специалисты с вопросом, что делать, если тебя заставляют выполнять обязанности, не прописанные в трудовом договоре. "В таком случае молодой человек имеет полное право отказаться. Но если он согласен выполнять такую работу, то на это обязательно должен быть соответствующий документ - приказ, в котором нужно расписаться и пройти инструктаж, если есть такая необходимость", - обратила внимание главный правовой инспектор труда.

Что касается финансовой поддержки, то в отрасли образования молодым специалистам с первого дня предусмотрена надбавка. "Вместе с тем очевидно, что первая зарплата не будет высокой, и это тоже надо объяснять молодому специалисту. Нужно приучать молодежь к мысли, что для того, чтобы иметь достойную зарплату, надо ее заработать. И мы такую разъяснительную работу с ними проводим, - сказала Лариса Манюк. - Что делать молодым специалистам, которые пришли на работу и не получают положенные выплаты? Они должны сразу обратиться в профсоюз. Если даже на месте им не оказали необходимой помощи, то есть еще вышестоящая профсоюзная структура, где им обязательно помогут разобраться в сложившейся ситуации".

Лариса Манюк остановилась и на жилищном вопросе. "В случае, если в заявке нанимателя на молодого специалиста указано, что ему будет предоставлено жилое помещение, и если в самом свидетельстве о направлении на работу также это указано, то молодой специалист имеет право требовать выполнение этого условия, - пояснила инспектор. - Вместе с тем на местах отделы управления образования совместно с райкомами профсоюзов и исполкомами, которые заинтересованы в том, чтобы молодые люди работали в их регионе, стараются решить жилищную проблему, предоставить ведомственные общежития, а также при возможности помогают строиться. Все это, конечно, при условии, что молодой специалист заинтересован остаться и желает обустроиться".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный правовой инспектор труда Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки Лариса...
 
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