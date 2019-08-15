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Народные приметы на август

16.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Народные приметы на август

Издавна наши предки называли август «жнивнем», «разносолом» и даже «соберихой». По августу судили о погоде на осенний и зимний период, а также о климатических условиях оставшейся части лета.

✓ Холодное августовское утро сулило ясную и теплую погоду, а туманное – день без единой тучки.
✓ Если кроты начинали стремиться на земную поверхность – стоит ждать ухудшения погоды.
✓ Если листва начала опадать заранее – зима будет ранняя.
✓ Спокойное звездное небо в августе обычно приносило теп-лый и сухой осенний сезон, а вот мерцание звезд ассоциировалось с сильным ветром и ураганом.
✓ Если осины редели – ждали урожай подосиновиков, а если в августе теплая и сырая погода – пришла пора отправляться в лес и за другими грибами.
✓ По заключительному дню августа также судили о предстоящей зиме. Если день сухой и солнечный – зима будет теплая, а если пасмурный и дождливый – снега будет много, холодная и ветреная погода предвещала морозную зиму.

 
 
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Издавна наши предки называли август «жнивнем», «разносолом» и даже «соберихой». По августу судили о погоде на осенний и зимний период, а также о...
 
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