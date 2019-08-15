Народные приметы на август

Источник материала: Газета Авангард





Издавна наши предки называли август «жнивнем», «разносолом» и даже «соберихой». По августу судили о погоде на осенний и зимний период, а также о климатических условиях оставшейся части лета.

✓ Холодное августовское утро сулило ясную и теплую погоду, а туманное – день без единой тучки.

✓ Если кроты начинали стремиться на земную поверхность – стоит ждать ухудшения погоды.

✓ Если листва начала опадать заранее – зима будет ранняя.

✓ Спокойное звездное небо в августе обычно приносило теп-лый и сухой осенний сезон, а вот мерцание звезд ассоциировалось с сильным ветром и ураганом.

✓ Если осины редели – ждали урожай подосиновиков, а если в августе теплая и сырая погода – пришла пора отправляться в лес и за другими грибами.

✓ По заключительному дню августа также судили о предстоящей зиме. Если день сухой и солнечный – зима будет теплая, а если пасмурный и дождливый – снега будет много, холодная и ветреная погода предвещала морозную зиму.