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Белорусские медики выходили младенца весом 790 г

16.08.2019 21:02 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики оказали помощь младенцу с экстремально низкой массой тела - ребенок родился весом всего 790 г, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В отделение анестезиологии и реанимации с палатами для новорожденных детей РНПЦ "Мать и дитя" поступила глубоко недоношенная девочка, которая родилась в сроке гестации 28 недель. Малышка родилась путем экстренной операции кесарево сечение у женщины с врожденной тромбофилией.

С первых минут жизни ребенку оказывали специализированную медицинскую помощь. Современные перинатальные технологии принесли ожидаемый результат. Благодаря высокопрофессиональным действиям врачей и медицинских сестер РНПЦ удалось стабилизировать состояние девочки, научить ее заново дышать и обходиться без искусственной системы жизнеобеспечения. Далее ее лечение продолжили в плановом отделении для недоношенных детей, куда ребенок поступил в возрасте 44 дней с массой тела 1,4 кг. Здесь девочка находилась вместе с мамой и папой, ее выхаживали с помощью метода кенгуру. С рождения ребенок находился на грудном вскармливании. Девочку выписали домой в возрасте 2 месяцев с массой тела 1950 г.

Как отметили в пресс-службе, выхаживание детей с массой тела менее 1 кг, рожденных ранее 28-й недели гестации, - одна из самых сложных медико-организационных проблем. Медпомощь таким детям - одна из главных задач специалистов РНПЦ "Мать и дитя".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики оказали помощь младенцу с экстремально низкой массой тела - ребенок родился весом всего 790 г, рассказали БЕЛТА в...
 
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