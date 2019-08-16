Жительница Минского района связалась с «брокерами», в итоге из нее вытянули более 50 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В милицию обратилась 49-летняя жительница Минского района с заявлением о том, что неизвестное лицо выманило у нее деньги через интернет, сообщает МВД .



Фото: Reuters

По словам потерпевшей, когда она искала «подработку» в интернете, во всплывающем окне на одном из сайтов пришло оповещение о возможности быстрого заработка. Она связалась с рекламодателем и в ходе беседы с ним узнала, что ей необходимо перечислить на определенный электронный счет 250 долларов. В этот же день потерпевшая перечислила деньги на указанный электронный счет. После этого мошенник создал ей в интернете аккаунт, в котором женщина постоянно поддерживала связь с так называемым брокером.

Спустя некоторое время в аккаунте потерпевшей появилась информация, что она получила прибыль, в несколько раз превышающую сумму, которую она зачислила ранее. Женщина связалась с брокером, который курировал ее деятельность, чтобы вывести часть дохода на реальный банковский счет. Однако пострадавшей сообщили, что необходимо заплатить еще 300 долларов за услуги брокера и 500 долларов за услуги банка. После того как заявительница снова перечислила деньги, брокер ей сообщил о том, что заработанную сумму в ближайшее время перевести невозможно, так как возникла «небольшая проблема» с банком. В связи с этим для дальнейшего сотрудничества брокер ей предложил повторить операцию, но свои деньги она так и не дождалась.

Вскоре жительнице Минского района позвонил другой брокер из той же «конторы» и предложил крупную сделку, в которой участвуют более 150 человек, и каждый из них вкладывает по 10 тысяч долларов. Заявительница отказалась участвовать в сделке. Тогда с ней связались из якобы немецкого банка и сказали, что на ее имя пришло 150 тысяч долларов. Однако для получения указанной суммы необходимо предоставить подтверждающие документы. «Брокер» сообщил, что такие документы стоят около 13 тысяч долларов, однако ей как хорошему клиенту сделают за 7 тысяч долларов.

В результате под разными вымышленными предлогами — оплата налогов, оплата комиссии и сборов банковских организаций, оплата за документы, ошибки брокеров и так далее — мошенники вытянули у потерпевшей более 50 тысяч долларов.

«Уже на первоначальном этапе проверки при использовании общедоступных ресурсов было установлено, что абонентские номера „брокеров“ и „сотрудников немецкого банка“ зарегистрированы в Республике Кипр, а в сети Интернет огромное количество негативных отзывов о данной компании», — отметили в милиции.