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Решать проблемы

17.08.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

В минувшую среду председатель райисполкома Леонид Владимирович Плешко провёл личный приём граждан. За помощью в решении различных вопросов обратилось несколько человек.

Решать проблемы

Во время приёма граждан у председателя Чашникского райисполкома Л. В. Плешко.

Жительница Чашник Анна Симонова обратилась с просьбой помочь в решении проблемы, с которой столкнулись жители улиц Лобанка, Цветочной и Вишнёвой. По словам Анны Петровны, земельные участки затапливаются из-за канавы, которая проходит по соседству. Русло канавы было засыпано по инициативе одного из соседей. Но для обеспечения отвода воды соответствующими службами было принято решение восстановить его. Заявитель с этим не согласна. А. П. Симонова считает, что в таком случае вода будет застаиваться на её участке.
В ходе приема женщине даны разъяснения по существу заданных ею вопросов. Меры по устранению причин затопления предпринимаются. Работниками жилищно-коммунального хозяйства выполнены работы по прочистке и углублению водоотводных каналов. Сейчас дело за владельцами земельных участков. Им также необходимо делать всё возможное, чтобы не допускать подтопления.
Житель города Минска Владимир Евдокимов сетовал на ненадлежащее состояние дороги Холопеничи-Краснолуки. Мужчина интересовался, планируется ли там проведение ремонта? Владимир Егорович утверждал, что необходима укладка асфальта.
Председатель райисполкома Л. В. Плешко пояснил, что в районе эксплуатируются свыше 600 километров дорог, из них менее 200 км имеют асфальтовое покрытие. Указанная дорога является дорогой второстепенного значения, поэтому финансирование для капитального ремонта не предусмотрено.

Наталья СТУКАЛОВА.

 
Теги: Минск
 
 
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В минувшую среду председатель райисполкома Леонид Владимирович Плешко провёл личный приём граждан. За помощью в решении различных вопросов обратилось несколько
 
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