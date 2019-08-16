Решать проблемы

Источник материала: Чырвоны прамень

В минувшую среду председатель райисполкома Леонид Владимирович Плешко провёл личный приём граждан. За помощью в решении различных вопросов обратилось несколько человек.





Жительница Чашник Анна Симонова обратилась с просьбой помочь в решении проблемы, с которой столкнулись жители улиц Лобанка, Цветочной и Вишнёвой. По словам Анны Петровны, земельные участки затапливаются из-за канавы, которая проходит по соседству. Русло канавы было засыпано по инициативе одного из соседей. Но для обеспечения отвода воды соответствующими службами было принято решение восстановить его. Заявитель с этим не согласна. А. П. Симонова считает, что в таком случае вода будет застаиваться на её участке.

В ходе приема женщине даны разъяснения по существу заданных ею вопросов. Меры по устранению причин затопления предпринимаются. Работниками жилищно-коммунального хозяйства выполнены работы по прочистке и углублению водоотводных каналов. Сейчас дело за владельцами земельных участков. Им также необходимо делать всё возможное, чтобы не допускать подтопления.

Житель города Минска Владимир Евдокимов сетовал на ненадлежащее состояние дороги Холопеничи-Краснолуки. Мужчина интересовался, планируется ли там проведение ремонта? Владимир Егорович утверждал, что необходима укладка асфальта.

Председатель райисполкома Л. В. Плешко пояснил, что в районе эксплуатируются свыше 600 километров дорог, из них менее 200 км имеют асфальтовое покрытие. Указанная дорога является дорогой второстепенного значения, поэтому финансирование для капитального ремонта не предусмотрено.

Наталья СТУКАЛОВА.