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После дела Головача витебляне снова просят президента за задержанного гендиректора «Витебскмясомолпрома»
17.08.2019 09:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работников ОАО «Витебскмясомолпром», которые
«Наш руководитель, Валерий Иванович Касперович, был задержан сотрудниками УВД Витебского облисполкома 28 января 2019 года по подозрению в получении взятки. По данному вопросу в начале апреля мы
В конце апреля на ОАО „Витебскмясомолпром“
Однако сейчас уже вторая половина августа, а наш директор сидит за решеткой в изоляторе. Мы до сих пор не верим в виновность своего руководителя. Нам никто так и не сказал и не показал, что он задержан с поличным.
У Валерия Ивановича нет ничего из богатств, которые конфискуют у руководителей-коррупционеров и показывают по телевизору. Что оправдательного в свой адрес может сказать чиновник, если у него при обыске находят кучу денег, машины, огромные квартиры, дома? Наш директор, в отличии от них, не имеет ничего — только кредит, взятый на покупку своего первого автомобиля.
И еще хочется спросить: кто оценит, какой ущерб будет нанесен государству в результате отсутствия на рабочем месте нашего генерального директора? И не будет ли здесь такого, как по делу Андрея Головача, который по обвинению в коррупции провел в СИЗО более 4 лет, пока шло следствие, но суд не нашел его вины?».
Письмо, по словам администрации предпритиятия, будут отправлено Александру Лукашенко в ближайшее время.
По делу Андрея Головача 13 августа
— Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор — разница понятна) и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего, следствия, — считает президент.
Кратко об истории
28 января этого года в Витебске прямо на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН
Коллектив ОАО «Витебскмясомолпром»
В частности, работники сообщили главе государства, что не верят в виновность своего директора, что под его руководством сотрудники трех предприятий: «Витебскмясомолпром», «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат — не знают, что такое задержки зарплаты, а сама она в среднем составляет более 500 долларов. Валерий Касперович сейчас в СИЗО. Работники просили президента, пока идет следствие, вернуть их директора на работу, изменив ему меру пресечения.
Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее глава Наталья Кочанова сообщила, что глава государства дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.
30 апреля на предприятие приехал генпрокурор Александр Конюк. Он сообщил работникам, что Валерия Касперовича на работу не вернут и что он и дальше будет находиться под стражей.
Обстоятельства задержания Касперовича TUT.BY пытался выяснить в СК, однако никаких комментариев, кроме, собственно, еще одного сообщения о факте задержания за взятку, мы не получили.
— Продолжается расследование уголовного дела о преступлениях коррупционной направленности. В отношении трех обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Следователи совместно с сотрудниками милиции проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов уголовного дела, — сообщил TUT.BY официальный представитель СК Сергей Кабакович.
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После дела Головача витебляне снова просят президента за задержанного гендиректора «Витебскмясомолпрома»
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