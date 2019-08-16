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На озере в Малоритском районе растет редкий вид насекомоядных растений
17.08.2019 09:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Озеро Ореховское в Малоритском районе стало домом для крупной популяции редкого вида насекомоядных растений — альдрованды пузырчатой,
В августе в Малоритском района работала научная экспедиция института экспериментальной ботаники НАН Беларуси. Ученые занимались подготовкой к пересадке уникального растения — альдрованды пузырчатой.
— В Беларуси это растение находится под защитой с 1964 года, — рассказал руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Аркадий Скуратович. — Альдрованда пузырчатая включена во все издания национальной Красной книги.
По словам ученого раньше в мире было известно около 500 мест обитания этого растения. Однако количество таких территорий стало сокращаться. Сейчас насчитывается не более 50 мест в мире, где можно найти альдрованду пузырчатую. В Беларуси их около восьми.
— Одно из них — это Ореховское озеро и его окрестности. На сегодняшний день здесь самая крупная и устойчивая популяция альдрованды пузырчатой в Беларуси, где она растет и не исчезает. По самым приблизительным подсчетам в Малоритском районе находится почти 10 тысяч экземпляров этого растения, — пояснил Аркадий Скуратович.
Альдрованда пузырчатая относится к хищным растениям. Корней у нее нет, растение свободно плавает в водоеме,
При раздражении нежных волосков, находящихся на поверхности листа, он складывается вдоль, при этом края находят один на другой. Мелкие водяные личинки и ракообразные, которые попадаются в эту ловушку, перевариваются растением.
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В мире насчитывается не больше 50 мест, где оно обитает.
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