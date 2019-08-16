Конец дела Головача, пилоты-герои и чудеса, приемные дети и шпагат Мадонны - все за вчера

Помните, как позавчера 15 августа в Подмосковье два пилота смогли успешно посадить в кукурузном поле борт, у которого через минуту после взлета отказали двигатели из-за попавших внутрь птиц. Все 233 человека живы, а командир корабля Дамир Юсупов скромно говорил журналистам: «Я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был». Зато таковым его посчитала страна — и вчера Путин присвоил обоим летчикам звание «Герой России». Ну, а мы тем временем вспомнили другие истории, когда в сложных условиях пассажирские самолеты удачно приземлились на землю или воду.
А наш президент вчера побывал в Минской области — инспектировал, как там сельское хозяйство. Что в итоге? Пообещал «жесточайшие разборки по падежу скота», посетовал, что мы «разучились пахать», раздал поручения, что нужно делать и какую технику в хозяйствах иметь.
Мингорсуд вчера оставил в силе оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ Андрею Головачу, который провел в СИЗО больше 50 месяцев — помните его историю? «Раньше когда к прокурору района заходил оперативник и говорил, что есть информация о получении взятки должностным лицом, но доказательств нет, прокурор просто выставлял его из кабинета. А сейчас какой подход? Он упростился. Нам предлагают принять информацию про какие-то встречи и телефонные звонки как стопроцентное доказательство», — недоумевал его адвокат. Но в этот раз «подход к таким делам правоохранительных органов дал осечку».
А на днях мы написали об истории Александра Кругляка, который был начальником оздоровительного центра в Минском районе. В мае этого года его задержали по подозрению в получении взятки — 750 рублей. А вчера, сразу после публикации, Кругляку предъявили обвинение еще по одному факту, теперь общая сумма взяток, по версии следствия, — 2,3 тысячи рублей. Совпадение? Не думаем. Мужчина по-прежнему ничего не признает.
Нам нужна новая система защиты от безработицы — но, похоже, она Беларуси не по карману. Белорусские власти не раз заговаривали об изменениях выплат для безработных — от их простого повышения до введения страхования от безработицы, — но средний размер пособия все еще составляет около 27 рублей. Давайте разбираться, что идет не так.
А еще мы поговорили с врачом-нефрологом о почках: из-за чего они болят, какие симптомы говорят о почечной недостаточности и на что надо обращать внимание в своих анализах. Увы, из-за длительного бессимптомного течения почечных заболеваний люди часто обращаются за помощью на поздних стадиях — так что обязательно прочтите, как не проморгать.
«Не отпустили Юлю горы», — говорит брат погибшей в Грузии белорусской туристки. Оказывается, женщины из Бреста. Родственники, конечно, в шоке, тела еще не привезли: «Того, что случилось, никому не пожелаешь. Одно дело, когда уходит пожилой человек, а тут 40 лет. Уехала в поход. Разговоры были, что это простой поход, что в группе люди в возрасте. Никто рисковать не собирается…»
В Полоцке под фундамент хотят пустить старые надгробия с кладбища. «Теперь это — бетонный лом», — говорят в ЖКХ. А вы как думаете, насколько этично использовать надгробия для строительства жилья? Мнения полочан и читателей TUT.BY разделились.
Знакомьтесь, Валерий Слаук — это художник, который оживил белорусский фольклор. Это он придумал, как выглядят Злыдни, Хапун, Зазовка и другие персонажи мифов, преданий, сказок. Поговорили с ним о книгах, иллюстрациях и… татуировках. «Самый популярный сюжет, который мне заказывали, — говорит, — могилка, крест, на нем сидит черт и играет на гитаре. И другой — орел, а в когтях у него — голая баба. Этот сюжет набивали на груди».
А что вы знаете о первой девушке Британии? Знакомьтесь, Кэрри Саймондс — она не жена премьера, и такого в стране еще не было. «Джонсон формально не разведен со своей бывшей женой, а королева все же еще и глава англиканской церкви, которая хоть и разрешает разводы, но не поощряет их уж точно. Определенно, если они сейчас предстанут перед Елизаветой — это будет означать, что совсем уже все в нашей стране встало с ног на голову», — говорят местные журналисты.