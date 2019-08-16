Конец дела Головача, пилоты-герои и чудеса, приемные дети и шпагат Мадонны - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вы уже прикинули планы на выходные? Погода обещает радовать , лета осталось совсем чуть-чуть: не сидите дома, выбирайтесь! Вот вам обзор недорогих минских баров с хорошим вином , а вот, например, бесплатные праздники в Верхнем городе и анонсы гастрофестивалей на этот уикенд. А еще можно махнуть в Щучин на авиашоу или в Ивье на День помидора — только очень быстро, не рассиживайтесь!





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Мингорсуд вчера оставил в силе оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ Андрею Головачу, который провел в СИЗО больше 50 месяцев — помните его историю ? «Раньше когда к прокурору района заходил оперативник и говорил, что есть информация о получении взятки должностным лицом, но доказательств нет, прокурор просто выставлял его из кабинета. А сейчас какой подход? Он упростился. Нам предлагают принять информацию про какие-то встречи и телефонные звонки как стопроцентное доказательство», — недоумевал его адвокат. Но в этот раз «подход к таким делам правоохранительных органов дал осечку».





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ





Все новости пятницы, 16 августа

Кстати. Если вы вдруг попадете в небольшую аварию и помнете машину, то вы же помните. что можно (в некоторых случаях) оформить это все европротоколом без вызова ГАИ? Если сомневаетесь в чем-то, теперь можно позвонить в специальный колл-центр для консультирования — он будет работать по короткому номеру . Все бесплатно, но, конечно, пусть не пригодится. Лучше, конечно, знать, как бросить все, уехать на Мальдивы ди-джеем и стать счастливым … Хороших выходных, друзья!

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