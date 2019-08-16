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Конец дела Головача, пилоты-герои и чудеса, приемные дети и шпагат Мадонны - все за вчера

17.08.2019 09:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вы уже прикинули планы на выходные? Погода обещает радовать, лета осталось совсем чуть-чуть: не сидите дома, выбирайтесь! Вот вам обзор недорогих минских баров с хорошим вином, а вот, например, бесплатные праздники в Верхнем городе и анонсы гастрофестивалей на этот уикенд. А еще можно махнуть в Щучин на авиашоу или в Ивье на День помидора — только очень быстро, не рассиживайтесь!


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Помните, как позавчера 15 августа в Подмосковье два пилота смогли успешно посадить в кукурузном поле борт, у которого через минуту после взлета отказали двигатели из-за попавших внутрь птиц. Все 233 человека живы, а командир корабля Дамир Юсупов скромно говорил журналистам: «Я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был». Зато таковым его посчитала страна — и вчера Путин присвоил обоим летчикам звание «Герой России». Ну, а мы тем временем вспомнили другие истории, когда в сложных условиях пассажирские самолеты удачно приземлились на землю или воду.
  • А наш президент вчера побывал в Минской области — инспектировал, как там сельское хозяйство. Что в итоге? Пообещал «жесточайшие разборки по падежу скота», посетовал, что мы «разучились пахать», раздал поручения, что нужно делать и какую технику в хозяйствах иметь.


  • Мингорсуд вчера оставил в силе оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ Андрею Головачу, который провел в СИЗО больше 50 месяцев — помните его историю? «Раньше когда к прокурору района заходил оперативник и говорил, что есть информация о получении взятки должностным лицом, но доказательств нет, прокурор просто выставлял его из кабинета. А сейчас какой подход? Он упростился. Нам предлагают принять информацию про какие-то встречи и телефонные звонки как стопроцентное доказательство», — недоумевал его адвокат. Но в этот раз «подход к таким делам правоохранительных органов дал осечку».


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Взять ребенка из детского дома — это подвиг, на который решаются сильные люди. Может, и вы когда-то об этом задумывались? Но точно ли вы понимаете, что взять — это только начало долгого и трудного пути и впереди еще ждет много месяцев адаптации, которую выдерживают далеко не все? Послушайте людей, которые взяли в свою семью детей из детского дома — и их жизнь после этого решения изменилась.
  • А еще мы поговорили с врачом-нефрологом о почках: из-за чего они болят, какие симптомы говорят о почечной недостаточности и на что надо обращать внимание в своих анализах. Увы, из-за длительного бессимптомного течения почечных заболеваний люди часто обращаются за помощью на поздних стадиях — так что обязательно прочтите, как не проморгать.
  • «Не отпустили Юлю горы», — говорит брат погибшей в Грузии белорусской туристки. Оказывается, женщины из Бреста. Родственники, конечно, в шоке, тела еще не привезли: «Того, что случилось, никому не пожелаешь. Одно дело, когда уходит пожилой человек, а тут 40 лет. Уехала в поход. Разговоры были, что это простой поход, что в группе люди в возрасте. Никто рисковать не собирается…»
  • В Полоцке под фундамент хотят пустить старые надгробия с кладбища. «Теперь это — бетонный лом», — говорят в ЖКХ. А вы как думаете, насколько этично использовать надгробия для строительства жилья? Мнения полочан и читателей TUT.BY разделились.


Все новости пятницы, 16 августа

Кстати. Если вы вдруг попадете в небольшую аварию и помнете машину, то вы же помните. что можно (в некоторых случаях) оформить это все европротоколом без вызова ГАИ? Если сомневаетесь в чем-то, теперь можно позвонить в специальный колл-центр для консультирования — он будет работать по короткому номеру. Все бесплатно, но, конечно, пусть не пригодится. Лучше, конечно, знать, как бросить все, уехать на Мальдивы ди-джеем и стать счастливым … Хороших выходных, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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Доброе утро! Вы уже прикинули планы на выходные? Погода обещает радовать, лета осталось совсем чуть-чуть: не сидите дома, выбирайтесь!
 
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