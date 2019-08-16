В Бресте ночью парень с топором разнес гипермаркет. Остановился только когда милиция начала стрелять

Источник материала: Tut.by

В Бресте ночь парень топором громил гипермаркет. Он задержан, сообщили в МВД.





Ночью с пятницу на субботу 18-летний брестчанин, разбив топором стеклянные двери магазина, вошел в помещение — и пошел громить витрины торговых павильонов.



Фото из соцсетей, взято в телеграм-канале МВД

Сработала охранная сигнализация. К месту происшествия моментально выбыла милиция. Но на неоднократные требования миционеров бросить топор и добровольно сдаться молодой человек не реагировал — и шел с топором на милиционеров. Те стали стрелять в воздух, только тогда парень испугался и остановился.

Его задержали. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Парню грозит до 3 лет колонии.

В момент происшествия посетителей в магазине не было.