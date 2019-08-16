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В Бресте ночью парень с топором разнес гипермаркет. Остановился только когда милиция начала стрелять
17.08.2019 09:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте ночь парень топором громил гипермаркет. Он задержан,
Ночью с пятницу на субботу 18-летний брестчанин, разбив топором стеклянные двери магазина, вошел в помещение — и пошел громить витрины торговых павильонов.
Сработала охранная сигнализация. К месту происшествия моментально выбыла милиция. Но на неоднократные требования миционеров бросить топор и добровольно сдаться молодой человек не реагировал — и шел с топором на милиционеров. Те стали стрелять в воздух, только тогда парень испугался и остановился.
Его задержали. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Парню грозит до 3 лет колонии.
В момент происшествия посетителей в магазине не было.
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В Бресте ночью парень с топором разнес гипермаркет. Остановился только когда милиция начала стрелять
Его задержали. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Парню грозит до 3 лет колонии.
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