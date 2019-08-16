ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почетным гражданином Бреста стал мастер Николай Кузьмич, который воссоздал Крест Евфросинии Полоцкой

17.08.2019 09:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Звание «Почетный гражданин Бреста» присвоено Николаю Кузьмичу. Такое решение 16 августа принял на внеочередной сессии городской Совет депутатов, пишет «Вечерний Брест».


С Николая Кузьмича связывают возрождение белорусского эмальерного искусства. Широкую известность и признание в стране и за рубежом он приобрел в первую очередь как человек, воссоздавший белорусские святыни — Крест Евфросинии Полоцкой и раку Преподобной. Для этого ему пришлось овладеть секретами средневекового мастера Лазаря Богши. С недавних пор брестчане имеют счастливую возможность не только посетить сайт художника-ювелира, но и понаблюдать за его работой в галерее «Візантый» на улице Буденного, приобрести авторские работы с клеймом мастера.

Творчество художника отмечено многочисленными званиями и наградами. Он является заслуженным деятелем искусств, «Человеком года», «Человеком столетия», лауреатом премии Президента Беларуси «За духовное возрождение», кавалером орденов Франциска Скорины, Святого Владимира, Креста Евфросинии Полоцкой. Присвоение мастеру почетного звания в канун тысячелетнего юбилея Бреста можно рассматривать как своего рода «историческую справедливость».

Николай Кузьмич — 31-й человек в списке почетных граждан Бреста. В числе тех, кто ранее был удостоен этого звания, — вдохновитель и создатель «Январских музыкальных вечеров» Лилия Батырева, бывший генеральный директор «Брестгазоаппарата» Михаил Иоффе, руководитель ансамбля танца «Радость» Анатолий Воробьев, генеральный директор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц, бывший мэр города Александр Палышенков. Это звание является «высшей степенью признательности жителей города Бреста» и присваивается решением Брестского городского Совета депутатов по представлению горисполкома. С ходатайством об этом в городской исполнительный комитет вправе обращаться администрации Ленинского и Московского районов, коллегиальные органы управления политических партий, общественных и религиозных объединений, а также трудовые коллективы.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Широкую известность и признание в стране и за рубежом он приобрел в первую очередь как человек, воссоздавший белорусские святыни - Крест Евфросинии Полоцкой и раку...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте ночью парень с топором разнес гипермаркет. Остановился только когда милиция начала стрелять
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.08.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика