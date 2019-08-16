Почетным гражданином Бреста стал мастер Николай Кузьмич, который воссоздал Крест Евфросинии Полоцкой

Источник материала: Tut.by

Звание «Почетный гражданин Бреста» присвоено Николаю Кузьмичу. Такое решение 16 августа принял на внеочередной сессии городской Совет депутатов, пишет «Вечерний Брест».





С Николая Кузьмича связывают возрождение белорусского эмальерного искусства. Широкую известность и признание в стране и за рубежом он приобрел в первую очередь как человек, воссоздавший белорусские святыни — Крест Евфросинии Полоцкой и раку Преподобной. Для этого ему пришлось овладеть секретами средневекового мастера Лазаря Богши. С недавних пор брестчане имеют счастливую возможность не только посетить сайт художника-ювелира, но и понаблюдать за его работой в галерее «Візантый» на улице Буденного, приобрести авторские работы с клеймом мастера.

Творчество художника отмечено многочисленными званиями и наградами. Он является заслуженным деятелем искусств, «Человеком года», «Человеком столетия», лауреатом премии Президента Беларуси «За духовное возрождение», кавалером орденов Франциска Скорины, Святого Владимира, Креста Евфросинии Полоцкой. Присвоение мастеру почетного звания в канун тысячелетнего юбилея Бреста можно рассматривать как своего рода «историческую справедливость».

Николай Кузьмич — 31-й человек в списке почетных граждан Бреста. В числе тех, кто ранее был удостоен этого звания, — вдохновитель и создатель «Январских музыкальных вечеров» Лилия Батырева, бывший генеральный директор «Брестгазоаппарата» Михаил Иоффе, руководитель ансамбля танца «Радость» Анатолий Воробьев, генеральный директор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц, бывший мэр города Александр Палышенков. Это звание является «высшей степенью признательности жителей города Бреста» и присваивается решением Брестского городского Совета депутатов по представлению горисполкома. С ходатайством об этом в городской исполнительный комитет вправе обращаться администрации Ленинского и Московского районов, коллегиальные органы управления политических партий, общественных и религиозных объединений, а также трудовые коллективы.