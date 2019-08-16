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Около 37 тыс. человек поступили в белорусские колледжи в 2019 году

17.08.2019 10:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Около 37 тыс. человек поступили в белорусские колледжи в 2019 году
Фото из архива

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершился прием документов на уровень среднего специального образования. По предварительным данным, на обучение принято около 37 тыс. человек, примерно на 400 больше, чем в 2018 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

На бюджет приняты 24,5 тыс. учащихся, почти на 700 человек больше, чем в 2018 году, на платное - 12,6 тыс. человек, примерно на 300 меньше, чем в 2018-м, проинформировал Сергей Касперович.

Прием документов от желающих получить среднее специальное образование в очной (вечерней) или заочной форме за счет средств бюджета или на платной основе по специальностям сельского хозяйства будет идти с 1 октября по 30 ноября. Вступительные испытания пройдут с 1 по 5 декабря, зачисление - по 10 декабря.

По 15 октября ссузы будут принимать документы от иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на платное по результатам собеседования.

Как сообщалось, в 2019 году прием документов от абитуриентов на уровень среднего специального образования вели 110 колледжей и 83 учреждения образования, реализующих соответствующие программы, на 156 специальностях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершился прием документов на уровень среднего специального образования. По предварительным данным, на обучение принято около 37...
 
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