За решеткой 2 года 4 месяца - приговора нет. Президенту расскажут про уголовные дела, где фигурант слишком долго в СИЗО

Источник материала: Tut.by

На днях Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Следственного комитета высказался по делу главного инженера МЗКТ. Президент возмутился, что Андрей Головач четыре года находился за решеткой и за это время следствие не смогло доказать его виновность. Работу правоохранительных органов он назвал «разнузданностью».



СИЗО № 1 на Володарке. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор — разница понятна) и держать в четырех стенах четыре года? Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески, — цитировал Александра Лукашенко сайт президента . (…) — Я поручил вытащить на поверхность подобные дела . Пусть не 4 года, пусть 2 года, полтора (находятся под стражей. — Прим. TUT.BY). Если вы задерживаете человека, то докажите его вину в установленные законом сроки без всяких там продлений».

Уже анонсировано совещание с правоохранительными органами на следующей неделе. Как узнал TUT.BY, информацию об уголовных делах, о которых говорил президент, готовит Совбез. С некоторыми адвокатами уже связываются, уточняют детали. Опытные защитники отмечают: раньше расследование по уголовному делу длилось полгода, когда следователь шел к прокурору продлевать сроки — получал выговор. Теперь стандартная практика: дело расследуется год-полтора.

Случай главного инженера МЗКТ Андрея Головача уникальный, он провел за решеткой 50 месяцев , но с точки зрения закона нарушений нет. Почему?

— В статье 127 Уголовно-процессуального кодекса РБ указано: продление срока содержания под стражей свыше шести месяцев допускается лишь в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений. Предельный срок — 18 месяцев, — комментировал TUT.BY один из минских адвокатов. — Кроме того, когда уголовное дело направляется в суд, далее меру пресечения суд либо продлевает, либо отменяет или изменяет. Сколько человек может находиться под стражей, пока идет судебный процесс? Если это касается тяжких и особо тяжких преступлений, не больше 12 месяцев.

По первому делу Головач провел в СИЗО 2 года и 8 месяцев с учетом предварительного расследования, рассмотрения дела в суде, апелляций, пересмотра. Новое обвинение главному инженеру было предъявлено в феврале 2018 года, и срок заключения под стражей стал отсчитываться с этого времени. Предыдущие почти три года нахождения в следственном изоляторе не засчитались при расследовании нового дела.

TUT.BY посмотрел на другие уголовные дела, где фигуранты последствием больше года.

Полтора года про уголовное дело Департамента авиации Минтранса ничего не слышно

Владимира Костина задержали вместе с взяткодателем 20 марта 2018 года. Оба фигуранта были водворены в СИЗО КГБ. Информация тогда была краткой: директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Владимира Костина задержали с поличным при получении взятки в 3500 долларов. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо в крупном размере). Как позже рассказали TUT.BY — это далеко не первая взятка .

— Костин систематически получал взятки за решение вопросов, входящих в его компетенцию, — сообщил наш источник.

Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Больше никаких подробностей расследования уголовного дела не сообщалось, TUT.BY дважды направлял официальный запрос в Верховный суд с просьбой предоставить информацию: назначена ли дата судебного разбирательства по делу Костина, ответы были аналогичными — этого дела в производстве суда нет.

Владимир Костин — пилот 1 класса, общий налет — более 10 тысяч часов. Ранее СМИ сообщали , что большая часть летной карьеры Костина пришлась на перелеты ВИП-пассажиров. Он также был пилотом борта № 1.

Никаких подвижек. Расследование длится почти два года, дело до суда так и не дошло

Андрей Мишелутов, менеджер в отделе закупок группы компаний Fenox, был задержан в январе 2018 года по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Мишелутов оказался за решеткой не один. Сперва, весной 2017 года, был задержан председатель совета директоров, известный бизнесмен Виталий Арбузов вместе со своими подчиненными. Через несколько месяцев наручники надели и на Андрея Мишелутова. Шло расследование, почти все фигуранты, в том числе Арбузов, вышли на свободу, в СИЗО оставался только Мишулетов.

— Эпизод, по которому арестован муж, никакого отношения не имеет к основному делу Виталия Арбузова. После ареста следственные действия по мужу шли в феврале и марте. С апреля никаких следственных действий не идет, он просто сидит в камере — и все, — рассказывала в сентябре 2018 года TUT.BY Ника Сандрос, жена Андрея Мишелутова, белорусская художница, в прошлом теле- и радиоведущая.

Сотрудник Fenox Андрей Мишелутов вышел на свободу в марте 2019 года под залог в 150 базовых величин (3825 рублей). Как узнал TUT.BY, уголовное дело в отношении мужчины до сих пор не закрыто, расследование продолжается. За это время, пять месяцев, Мишелутова не вызвали ни разу на допрос, следователь с ним не связывался. Дело тянется уже 1 год и 7 месяцев.

Фигуранты громкого «макового дела» почти два года за решеткой

В июне 2019 года в Минске начался процесс по делу о крупной поставке наркотиков в Беларусь, речь идет о 14 тоннах мака и маковой соломки. В списке обвиняемых — 41 человек! Фигурантов разделили на три группы, первая уже в суде, остальные еще дожидаются процесса.

Некоторые находятся под стражей с 2017 года, прежде, чем их дело дошло до суда, прошло почти два года. Обвинения предъявлены в незаконном обороте наркотических средств, незаконной предпринимательской деятельности, создании и участии в организованной преступной группе, фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

За решеткой 2 года 4 месяца — приговора нет

Экс-заведующий комбинатом школьного питания Ленинского района Бронислав Рослик был задержан в апреле 2017 года. В СИЗО оказалась почти вся семья: жена, двое сыновей, позже они были отпущены на свободу, за решеткой до сих пор находится только Бронислав Рослик. Он фигурант во втором процессе в отношении экс-главы главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича, которого за получение взяток уже приговорили к 13 годам лишения свободы .

В чем обвиняют Бронислава Рослика? Ему предъявлено обвинение в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, ч. 4 ст. 210; злоупотреблении служебными полномочиями, ч. 2 ст. 424; получении взятки часть 2 и часть 3 ст. 430; дачи взятки ч. 2 ст. 431).

Расследование уголовного дела закончилось в октябре 2018 года, оно длилось полтора года, далее было направлено в прокуратуру, а затем уже в суд. В январе 2019 года Рослик предстал перед судом, затем процесс приостановили и возобновили только в августе. Выходит, за решеткой Бронислав Рослик находится уже 2 года 4 месяца.