|
ФОТОРЕПОРТАЖ: Благотворительный марафон "24 Разам" прошел в Минске
17.08.2019 10:13 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный марафон "24 Разам", в котором приняли участие звезды белорусского спорта, прощел в Минске. Проект направлен на помощь детям с аутизмом.
По итогам проекта "24 Разам" благотворительная помощь на сумму Br50 тыс. от VOKA будет оказана международной благотворительной общественной организации "Дети. Аутизм. Родители" и проекту "Спорт-инклюзия", который курирует Александра Герасименя.-0-
Фото Дениса Костюченко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный марафон "24 Разам", в котором приняли участие звезды белорусского спорта, прощел в Минске. Проект направлен на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)