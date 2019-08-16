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ФОТОРЕПОРТАЖ: Благотворительный марафон "24 Разам" прошел в Минске

17.08.2019 10:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФОТОРЕПОРТАЖ: Благотворительный марафон "24 Разам" прошел в Минске

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный марафон "24 Разам", в котором приняли участие звезды белорусского спорта, прощел в Минске. Проект направлен на помощь детям с аутизмом.

По итогам проекта "24 Разам" благотворительная помощь на сумму Br50 тыс. от VOKA будет оказана международной благотворительной общественной организации "Дети. Аутизм. Родители" и проекту "Спорт-инклюзия", который курирует Александра Герасименя.-0-

Фото Дениса Костюченко

 
Теги: Минск
 
 
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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный марафон "24 Разам", в котором приняли участие звезды белорусского спорта, прощел в Минске. Проект направлен на...
 
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