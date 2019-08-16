Инициировать разработку строительных норм и правил смогут все желающие - Минстройархитектуры

Источник материала: БелТА

Строительная отрасль Беларуси с 2020 года переходит на новые виды технических нормативных правовых актов - строительные нормы и правила, что предусмотрено подписанным в начале лета указом №217. Таким образом в стране создается прогрессивная система, облегчающая применение современных технологий, материалов и проектных решений. В начале августа правительство определило, как будут готовиться и утверждаться документы. Об основных изменениях корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей.

По словам специалиста, в Беларуси в ближайшее время предстоит утвердить более 50 основных строительных норм (СН). Они установят требования к архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе проектированию и строительству зданий, сооружений. Нормы будут обязательны для всех участников процесса.

"Инициировать разработку строительных норм и правил смогут не только государственные органы, но и юридические, физические лица, технические комитеты, иные субъекты, которые участвуют в отношениях в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Это упросит внедрение инноваций. Документы подготовят специалисты научно-исследовательских проектных организаций, подчиненных Минстройархитектуры, а также технические комитеты, которые будут созданы при министерстве. Перечень работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с указанием исполнителей и сроков будет определяться ежегодно Минстройархитектуры", - рассказала Ольга Верамей.

СН должны обеспечивать механическую прочность и устойчивость, пожарную, промышленную, ядерную, энергетическую безопасность. "Также они ориентированы на защиту от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, экономию энергии, охрану окружающей среды и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения", - пояснила специалист.

Строительные правила (СП) будут разработаны дополнительно в помощь проектировщику. Их применение строго не регламентировано - по желанию заказчика. Перечень будет открытым, и при необходимости его дополнят.

"Такая работа будет проводиться на постоянной основе, поскольку меняется законодательство как в республике, так и за рубежом. В мире появляются новые материалы, конструкции и технологии", - рассказала Ольга Верамей.

Перед тем, как утвердить технические кодексы установившейся практики (ТКП) в качестве строительных норм и правил, их должны согласовать в Межведомственном совете по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства. "Основные строительные нормы планируется принять до конца текущего года", - проинформировала представитель министерства.

Сейчас в республике процесс строительства регулируют более 1,4 тыс. технических нормативных правовых актов, из них, как ожидается, в категорию строительных норм и правил перейдут 238 ТКП. Главное преимущество вводимой системы в том, что она объединит нормативы разных органов государственного управления. Фактически, создается общий свод правил, где по каждому объекту можно увидеть весь комплекс требований. "Количество документов значительно сократится", - добавила Ольга Верамей.

Еще одно важное направление - переход к гибким и упрощенным нормам проектирования. Это в том числе позволит шире внедрять BIM-технологии (Building Information Modeling), которые создают полное информационное описание объекта, значительно упрощают все этапы строительства, дают возможность избежать излишних временных и финансовых затрат при выполнении работ, оперативно исправлять ошибки.

Строительные нормы и правила состоят из нескольких частей: организационно-методическое обеспечение строительства; основные положения безопасности зданий и сооружений; градостроительство, здания и сооружения; инженерное обеспечение зданий и сооружений, наружные сети; строительные конструкции и изделия; строительные материалы и изделия; мобильные здания и сооружения, оснастка, инвентарь и инструмент; здания и сооружения, тепловая защита, энергетические характеристики; экономика строительства.

С момента введения в действие СН и СП действующие в настоящее время технические нормативные правовые акты признаются утратившими силу. По решению заказчика, застройщика при разработке проектной документации допускается применение вновь разработанных (пересмотренных) строительных норм после их официального опубликования.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-