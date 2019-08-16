ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До +26°С ожидается в Беларуси 18 августа

17.08.2019 10:24 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

До +26°С ожидается в Беларуси 18 августа
Фото из архива

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 18 августа будет переменная облачность, преимущественно без осадков и до 26 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье кратковременные дожди ожидаются лишь местами по востоку Могилевской области. В ночные и утренние часы возможен слабый туман. Ветер слабый.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 18 августа будет переменная облачность, преимущественно без осадков и до 26 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в...
 
Новости дня
Новости общества
 
ФОТОРЕПОРТАЖ: Благотворительный марафон "24 Разам" прошел в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.08.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика