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В Минске ограбили ювелирный магазин

17.08.2019 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неизвестные похитили драгоценности из ювелирного магазина в Минске. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

В 11.40 в помещение ювелирного магазина по улице Киселева вошли двое мужчин. Они распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, руки второго — наручниками. После этого они похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Посетителей в магазине не было.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники МВД. На розыск преступников ориентированы все сотрудники милиции и наряды, несущие службу.

 
Теги: Минск
 
 
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В 11.40 в помещение ювелирного магазина по улице Киселева вошли двое мужчин. Они распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, руки...
 
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