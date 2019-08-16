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В Минске ограбили ювелирный магазин
17.08.2019 12:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неизвестные похитили драгоценности из ювелирного магазина в Минске. Об этом
В 11.40 в помещение ювелирного магазина по улице Киселева вошли двое мужчин. Они распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, руки второго — наручниками. После этого они похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Посетителей в магазине не было.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники МВД. На розыск преступников ориентированы все сотрудники милиции и наряды, несущие службу.
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В 11.40 в помещение ювелирного магазина по улице Киселева вошли двое мужчин. Они распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, руки...
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