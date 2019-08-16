В Минске ограбили ювелирный магазин

Источник материала: Tut.by

Неизвестные похитили драгоценности из ювелирного магазина в Минске. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

В 11.40 в помещение ювелирного магазина по улице Киселева вошли двое мужчин. Они распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, руки второго — наручниками. После этого они похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Посетителей в магазине не было.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники МВД. На розыск преступников ориентированы все сотрудники милиции и наряды, несущие службу.