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Ученые рассказали, почему бессонница опасна для мозга

17.08.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Бессонные ночи опасны для здоровья. Ученые из Норвегии рассказали об их негативных и разрушительных последствиях для мозга. Материалы исследования опубликованы в издании PLOS ONE.

В эксперименте приняли участие 21 человек. Они бодрствовали в течение 23 часов. Исследование показало, что после ночи без сна у человека происходят значительные изменения в белом веществе внутри мозга. Каждый человек при этом по-своему реагирует на последствия лишения сна.

Предполагаемые эффекты одной ночи лишения сна на микроструктуру белого вещества кратковременны и обратны после одной-нескольких ночей нормального сна. Как предполагают исследователи, хроническая недостаточность сна может привести к длительным изменениям в структуре мозга.

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Бессонные ночи опасны для здоровья. Ученые из Норвегии рассказали об их негативных и разрушительных последствиях для мозга. Материалы исследования опубликованы
 
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