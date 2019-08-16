«Да тут же - полгорода!». В Витебске с ажиотажем открылся большой секонд-хенд

Источник материала: Tut.by

На улице Ленина в Витебске 17 августа с ажиотажем открылся новый магазин сети «Одежда из Европы». Эти секонд-хенды в областном центре были и раньше — по четырем адресам. Но в субботу горожан пригласили в самый большой торговый объект — площадью почти 350 квадратных метров.





Народ возле магазина начал собираться еще за полчаса до открытия — оно было анонсировано на 9 утра. Для выходного дня — довольно раннее время, но тем не менее многие горожане решили пожертвовать сном ради обновок. Среди потенциальных покупателей были не только женщины, но и много мужчин и молодых парней.

В 9.00 магазин брали чуть ли не штурмом — всем хотелось попасть внутрь первыми. Но даже если кому-то это и удалось, то на шопинг он все равно потратил много времени: в зале — только две кассы.













Покупателей было так много, что между рядами приходилось буквально протискиваться. Почти сразу же люди выстроились в несколько очередей: к примерочным и к кассам. К последним нужно было стоять не меньше 45 минут-часа.

Одежда в торговом зале развешана по отделам: юбки, платья, блузки, вещи для детей, для мужчин и т.д. Бывалые посетители этой сети магазинов говорят, что здесь нередко встречаются бренды: Lacoste, HugoBoss, Levi’s, TomTailor и др. Что касается цен, то, например, мужские рубашки и женские блузки тут стоят от 7 до 20 рублей, джинсы — 20−30, майки — от 8, женские брюки — 7−20.

Мы пообщались с покупателями и узнали, как они оценивают товар, цены, обслуживание.

— Здесь очень выгодно покупать вещи детям, — говорит мама двух детей Елена. — Ну вот смотрите, платье — 5,60 рубля, а в магазине оно будут стоить рублей 35. Многие люди приходят сюда за качеством: эти вещи из Европы стирать — не перестирать. А наши производители одежды экономят на тканях, фурнитуре. Но одежда для взрослых здесь, на мой взгляд, дороговата. Вот эта парка — 85 рублей. Хорошая, да, но ношеная же. Летом на зимние вещи можно найти скидки и купить новую куртку рублей за 150. И еще, чтобы избежать такого ажиотажа и очередей, магазин мог бы объявить отдельно день продажи взрослой одежды, отдельно — день детской.

— До чего народ довели! Европа эти шмотки выкидывает, а мы донашиваем! — считает женщина средних лет.

— Две кассы — ну что это для такой толпы! — возмущается еще одна горожанка. — Цены, считаю, на многие вещи завышены. Например, удивило, что тонкая куртка стоит 30 рублей. И еще не понравилось, что только начинаешь что-то разглядывать, тут кто-нибудь подлетает и чуть ли не вырывает эту вещь из рук: «Дай посмотреть!».













Молодежь — не так категорична в своих оценках.

— Выбрал две майки, два джемпера, шорты. Сейчас вот смотрю байку. Потом это все примерю, что подойдет — куплю. Думаю оставить в этом магазине рублей 30. В секонд-хенды обычно захожу раз в неделю. Мне они нравятся: вещи качественные, недорогие, — делится Вячеслав.

— Считаю, что тут можно выбрать неплохие вещи, но лучше, если ты будешь первый. А я пришел, наверное, уже сотым, поэтому уже — шапочный разбор. Но не отчаиваюсь, что-то надеюсь купить, — со знанием дела перебирает рубашки еще один парень.

— Нормальный секонд! Соотношение цена — качество хорошее. Рублей сто тут думаю потратить, — делится планами Владислав.

Пенсионер Виктор говорит, что в магазин бывшей в употреблении одежды пришел впервые в жизни:

— Привез за покупками внучку и жену — они уговорили и меня сюда зайти. Хотя мне самому ничего из одежды не надо. А женщины себе много чего набрали. Но цены тут впечатляют! Рубашечка вот — 16 рублей. За эти деньги можно новую на рынке купить.

Пожилая витеблянка Тамара Александровна живет по соседству с магазином, решила зайти:

— Какой безумный ажиотаж! Я поражена, не ожидала такого. Хотя, чего удивляться: многие люди одеваются сейчас в секондах, и не стесняются этого. Во-первых, в обычных магазинах дорого, во-вторых, многие хотят импорт, качество. Выбрала вот и я себе юбку, хочу примерить.













Многие пришли за обновками целыми семьями. Саша и Таня — молодые супруги, находятся почти в самом конце длинной очереди:

— Стоять в такой огромной очереди утомительно, долго и душно. Но что делать — будем уже терпеть: нужна одежда детям. Они растут быстро. Не в Mothercare.by (интернет-магазин. — прим. TUT.BY) же им вещи покупать — там одна кофточка стоит 40 рублей, а здесь 5, — говорит Таня.

Саша смеется:

— Я б не стоял в этой очереди, но ради жены и детей приходится. Мы взяли с собой немного денег, думали, тут по два-три рубля вещи, оказалось, на порядок выше. Но не жалеем, что пришли. Сколько знакомых увидели — тут же весь город сегодня. Прямо второй «Славянский базар»! И все же ждали открытия этого секонда.

Первым 100 покупателям достались подарки: стиральный порошок и жидкое мыло. Одну из женщин, расстроенную тем, что презентов уже нет, продавец на кассе попыталась утешить:

— Извините, подарки закончились, но мы можем дать вам чупа-чупс.

Чупа-чупс женщина не захотела.

Тем, кто сделал покупку от 25 рублей в чеке, давали купон на бесплатный кофе. Еще одно объявление в магазине информировало, что при покупке от 100 рублей достается шампанское в подарок.



