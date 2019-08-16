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Обыкновенное чудо: белорусские медики выходили малышку весом 790 грамм

17.08.2019 20:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты РНПЦ «Мать и дитя» выходили малышку весом 790 грамм. Девочка появилась на свет на 28-й неделе беременности. Подробности сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Девочка появилась на свет глубоко недоношенной путем экстренной операции кесарево сечение у женщины с врожденной тромбофилией. Вес малышки был всего 790 грамм.

С первых минут жизни ребенку оказывалась специализированная медицинская помощь в отделение анестезиологии и реанимации. «Благодаря высокопрофессиональным действиям врачей и медицинских сестер РНПЦ „Мать и дитя“ удалось стабилизировать состояние малышки, научить ее заново дышать и обходиться без искусственной системы жизнеобеспечения», — сообщили в Минздраве.

Дальнейшее лечение было продолжено в плановом отделении для недоношенных детей, куда ребенок поступил в возрасте 44 дней с массой тела 1400 грамм. Здесь девочка находилась вместе с мамой и папой, выхаживалась с помощью метода Кенгуру (метод Кенгуру, или метод кожа к коже, это техника выхаживания, практикуемая при преждевременных родах, в которой ребенок находится кожа к коже со взрослым. — Прим. TUT.BY).

С рождения ребенок находился на грудном вскармливании. Девочка выписана домой в возрасте 2 месяцев с массой тела 1950 грамм.

 
 
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Девочка появилась на свет глубоко недоношенной путем экстренной операции кесарево сечение у женщины с врожденной тромбофилией. Вес малышки был всего 790 грамм.
 
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