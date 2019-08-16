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Самолет «Белавиа» сопровождают два австрийских истребителя

17.08.2019 20:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самолет «Белавиа», летевший из Ниццы в Минск, сопровождали истребители.

«Сегодня моих друзей по пути из Ниццы сопровождали два истребителя», — сообщил TUT.BY Игнат Бондарчук и поделился видео произошедшего.

«Из-за высокого сезона в воздушном пространстве Европы на данный момент иногда происходит перегрузка радиочастот. Для обеспечения бесперебойного взаимодействия экипажей и диспетчеров дежурные воздушные силы контролируют ситуацию», — сообщила подробности пресс-служба авиакомпании.

Австрийские истребители сопровождали рейс при переходе из итальянского в австрийской воздушное пространство. Спустя две минуты самолет «Белавиа» продолжил полет без сопровождения.

 
Теги: Минск
 
 
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Австрийские истребители сопровождали рейс при переходе из итальянского в австрийской воздушное пространство.
 
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