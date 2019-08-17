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Open-air лекции и сказки про Цмока в беседке. В новом городском саду Бреста прошел крафтовый фест

17.08.2019 23:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 августа в обновленном городском саду Бреста прошел первый фестиваль истории и культуры Ulmus, приуроченный к годовщине получения городом Магдебургского права.


Фестивальная площадка была поделена на несколько зон. В исторической — краеведы и ученые провели ряд лекций под открытым небом для всех, кто интересуется прошлым города.


Иван Чайчиц познакомил гостей праздника с надписями на стенах Брестской крепости, археолог Николай Плавинский рассказал, как проводили свободное время жители средневекового Берестья, а исследователь Анатолий Гладыщук приоткрыл тайны древнего города.


В исторической локации представители Фонда развития Брестской крепости организовали культурно-научную площадку, где каждый мог почитать книги, связанные с городом и крепостью, а также пообщаться с экспертами.


Для детей организаторы фестиваля подготовили зоны активностей. Кроме того, в беседке сада проходили показы спектакля «Брестский дракон-охранник» от театра «Камишибаи» и мастер-классы по изготовлению значков-драконов.


Городу вернули сад

Открытие обновленного городского сада стало очередным подарком Бресту к его 1000-летию. Первое письменное упоминание о Городском саде в Брест-Литовске встречается в очерках писателя-этнографа, публициста и театрального критика Павла Михайловича Шпилевского «Путешествие по Полесью и белорусскому краю», которая была опубликована в 1853—1855 годах, писал «Реальный Брест». Городской сад был очень разнообразен по составу деревьев, кустарников и цветов, и его воздух благоухал ароматами акаций, сирени, жасмина, пионов и диких роз. А сама среда богатой зелени сада создавала впечатление Амазонии. Его аллеи тянулись вдоль сада и пересекали его. Посетители Городского сада также могли оказаться возле шлюза, пройдя от главного входа сада к входу со стороны реки Мухавец.


В саду была аллея влюбленных «Охов и Вздохов». Рядом с садом, на реке Мухавец, находился паром, на котором можно было перебраться на противоположный берег или просто прокатиться.


В Городском саду находились питейные заведения и буфеты, что можно увидеть на почтовых открытках, изданных в начале ХХ века.

Когда Брест отошел к Польше, городской сад поменял название, став парком Wolnosci.


У главного входа в Брест-Литовский Городской сад в начале ХХ века. Фото: Реальный Брест

С приходом советской власти в город в сентябре 1939 года парк Wolnosci был переименован в парк Свободы. Но по прошествии 11-ти месяцев новой власти в советском Брест-Литовске руководителями города было принято решение о его закрытии. Местные Советы, опираясь на решение сверху, видимо, посчитали, что в парке Свободы агенты иностранной разведки могут совершить диверсию, например, отравить воду или взорвать водозаборные сооружения при скоплении народа.


 
Теги: Брест
 
 
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17 августа в обновленном городском саду Бреста прошел первый фестиваль истории и культуры Ulmus.
 
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