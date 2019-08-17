В троллейбусе, под Солодуху, с «ОМОНом». Как женятся витебские пары (и сколько все это стоит)

Источник материала: Tut.by

Белый лимузин, несколько сотен воздушных шаров, взмывающих в небо, регистрация брака на теплоходе, фура с огромным поздравлением на прицепе, вертолет, «сеющий» цветы, огромный хот-дог вместо свадебного каравая, фокусники, танцоры, цыганский ансамбль. Это далеко не полный перечень того, чем могут похвастаться устроители праздников. Что сегодня в тренде у витебских молодоженов и сколько это стоит, изучали «Витебские вести».



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«Ах, эта свадьба!»

Из всех торжеств бракосочетание, очевидно, самое затратное. В Витебске есть несколько свадебных агентств, готовых сделать это мероприятие, как говорится, «под ключ»: от подбора места регистрации брака, банкета до нарядов, фотосессии и оформления зала.

Правда, такие услуги в последнее время у нас не востребованы — большинство женихов и невест хотят сэкономить. Конкуренция на этом рынке велика, и некоторые ведущие праздников или фотографы откровенно демпингуют. При определенном везении сегодня даже можно найти фотографов, которые снимут ваше торжество фактически бесплатно.

— Цены диктует заказчик, — рассказывает ведущий с 20-летним стажем работы Максим. — Многие отказываются от видеосъемки, ограничиваясь лишь фотографированием свадьбы, и то только до первого танца молодых. Очень мало приглашенных артистов, свадьбы становятся все менее массовыми — в среднем 30−40 гостей. Торжества на 80−100 и больше человек, конечно, бывают, но крайне редко.

— Если вы хотите свадьбу «для себя» — берите деньги и уезжайте в романтическое путешествие на Бали, — говорит еще один опытный тамада Владимир. — Не все молодые понимают, что свадьба — торжество для близких людей, а значит, сокращать расходы до минимума как-то неудобно. Вообще, по моим наблюдениям, в 90% случаев традиционная свадьба — убыточный проект. В лучшем случае удается окупить ее проведение. Поэтому некоторые молодожены предпочитают посидеть в домашнем кругу, а потом отправиться куда-нибудь на отдых.

По подсчетам специалистов, среднестатистическая свадьба в Витебске сегодня обойдется от 3 до 7 тысяч долларов. Верхнего предела, конечно, нет. Такая большая разбежка объясняется огромным выбором праздничных предложений — от бюджетных до дорогих.

Но стоимость набора базовых услуг можно прикинуть. Например, ведущего торжества в Витебске нанимают за 250−500 долларов, фотографа — за 100−400, видеооператора — за 100−250.

Несколько сотен долларов может стоить аренда пары представительных авто для кортежа, не менее чем на 200−400 долларов потянет прокат или покупка свадебного платья, да и качественный костюм жениха недешев.

Но больше всего расходов — на банкет. Средний чек на одного гостя на свадебном застолье — около 60 рублей.

А ведь еще нужно заплатить за декор зала (около 100 долларов, но некоторые заведения включают это в стоимость заказа), свадебную атрибутику (букет невесты стоит до 100−120 рублей, еще рублей 20−30 нужно на его «дублер»), фейерверк, парикмахерские услуги.

Свадебные кольца сегодня тоже недешевы: в среднем тысяча рублей за пару.





Салютом уже никого не удивишь

— Фейерверки перестали быть изюминкой праздника, — рассказал специалист по пиротехнике Константин. — Люди к ним привыкли. Так что если хотите действительно удивить, придется заказывать салют, как на 9 Мая.

По словам специалиста, стандартный «феерический» набор для торжества, который чаще всего заказывают, — это трехминутное шоу. В зависимости от сложности оно стоит от 200 до 1000 рублей.

В качестве альтернативы фейерверкам сейчас все чаще приглашают файер-артистов. В Витебске их программа стоит от 200 до 400 рублей (30−60 минут).

Уже традиционными стали запуск в небо голубей (примерно 30 рублей за пару), гелиевых шаров с поздравлениями (от 1,5 до 3,5 рубля за штуку).

Редко, но бывают необычные, дорогостоящие заказы. Однажды во время выездной регистрации на природе молодоженам заказывали вертолет, из которого в самый торжественный момент сбрасывали цветы. Необычно поздравляли одного юбиляра: к заведению, где отмечался праздник, пригнали фуру с огромной поздравительной надписью на прицепе.

Что в тренде?

— Праздничная мода — понятие относительное, у всех вкусы разные, — говорит тамада Максим. — Впрочем, как показывает опыт, наши люди предпочитают классические свадьбы. Хотя время от времени встречаются креативные торжества. Например, несколько лет назад популярностью пользовались тематические вечера. Никогда не забуду, как мне предложили провести свадьбу в Витебске в стиле романа Булгакова «Мастер и Маргарита».

Торжество было завязано на эпизоде, описывавшем бал. Невеста, конечно, не была обнаженной, но многих шокировало белое свадебное платье с черным шлейфом, жених — во фраке. Я был Воландом, диджей — котом Бегемотом. Атмосферы добавлял живой оркестр, который играл хиты начала прошлого века. Катались на метлах, разливали «маслице» и так далее.

Был еще один необычный заказ — требовалось провести закрытый праздник за городом. По условиям заказчика ведущий должен был вести мероприятия, не стесняясь в выражениях. Это тоже было испытанием. Все получилось, только на корпоративе мы запретили любую съемку.

Каждый отрывается по-своему

На любом празднике люди хотят удивить гостей. Владимиру запомнилась свадьба, где вместо каравая молодых угощали метровым хот-догом.

Стараются и ведущие, используя в программах возможности новых технологий, мультимедийные проекторы, с помощью которых проводят различные конкурсы, фотобудки, где каждый желающий может сделать снимок на память.

Кто побогаче, приглашает артистов. В Витебске работают несколько иллюзионистов, цыганский театр, танцевальные коллективы, вокалисты, пародист. Стоимость обычно варьируется в пределах 50−150 долларов за программу.

Примерно за 100−200 долларов любители острых ощущений могут инсценировать похищение невесты бутафорским ОМОНом.

Нечасто, но на наших свадьбах и корпоративах бывают столичные знаменитости. Приглашали, например, Александра Солодуху и Сашу Немо (прайс от 1 тысячи долларов), «Леприконсов» (от 4 тысяч долларов).

По словам тамады, тематические праздники достаточно сложны в организации, да и не всем по душе. Например, бывало, гости переодевались в ковбоев, стиляг, уличных хулиганов. Была в Витебске байкерская свадьба, молодых привозили в загс на ретро-автомобиле, карете, лошадях.

В последние годы утрачивает популярность выездная регистрация брака. С начала года их было лишь несколько десятков. На смену этому пришли бутафории: свидетельства о заключении брака жених и невеста получают заранее, а затем это торжественно обыгрывает тамада уже на банкете или там, где душа пожелает.

В Витебске, например, бывали регистрации в троллейбусе и трамвае, на теплоходе, в усадьбе Ильи Репина, агроусадьбах.

Но в последние годы креативные торжества в арендованном общественном транспорте витебляне подзабыли. Хотя это относительно недорого. Например, час прокат троллейбуса стоит 55 рублей + 61 копейка за каждый километр пробега, а трамвая — 63 рубля + 72 коп/км.

— В подготовке праздника очень важно все обсудить с его ведущими, — напоследок советует Максим. — Не ленитесь лично пообщаться с тамадой, фотографом, видеооператором. Не стесняйтесь выбирать, спрашивать, торговаться. Это нормально. Праздник делается вместе.