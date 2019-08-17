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Я живу в Желудке. Как местные растят цветы, «у прыгажосці не злуюцца» и ждут туристов

18.08.2019 09:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Это история об одном маленьком городке на западе Беларуси и людей, которые стараются сделать свою жизнь здесь более интересной и комфортной. Местные «рупліва» из года в год создают свое собственное брендовое мероприятие — Фестиваль цветов, которое (они в этом уверены), совсем скоро станет популярным у туристов, а еще станет местом встречи всех тех, кто родился, раньше жил и сейчас живет в Желудке. Это история об энергичном председателе местного сельсовета, активных бабушках-цветоводах и ксендзе с красивым цветочным хобби. Впрочем, кажется, цветы в Желудке постепенно захватывают палисадники всех местных жителей…


TUT.BY продолжает проект «Я живу» — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (и порой даже смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, порой — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди — те маленькие и незаметные порой Личности, которые живут в нашей с вами стране: рождаются, женятся, растят детей, встречают гостей, ищут работу, хоронят стариков — и очень любят свою родину. Это проект не о попсовых и вылизанных турмаршрутах, это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где родился, вырос и остаешься по какой-то причине или всему вопреки.

 — Хутка Жалудок трэба будзе пераіменоўваць у Цвяток, — смеется местная жительница. В минувшее воскресенье в поселке прошел Фестиваль цветов — мероприятие маленькое, региональное, но которым здесь гордятся: на выставку композиций, концерт и ярмарку-продажу цветов приезжают со всей округи.

 — Іванаўна, што купіла? Геаргіны? Дык у цябе ўвесь гарод у гэных геаргінах. Новы сорт? Ну, добра, пайду і я пагляджу, можа, астр куплю, — на улице, ведущей к месту проведения фестиваля, шумно и многолюдно. В обычные дни тихий Желудок погружен в свои рутинные заботы.


Сейчас в Желудке Щучинского райна Гродненской области живут 1200 человек. Раньше, конечно, население было побольше. Когда-то здесь была одна из самых больших католических парафий на территории Беларуси, проходили большие ярмарки, а в 1706 году Желудок стал штаб-квартирой шведского короля Карла XII — на время блокады Гродно. Как говорят историки, это означает, что в то время у городка был высокий уровень экономического развития: король бы не остановился в бедном местечке.

Вообще Желудок считается одним из старейших населенных пунктов Беларуси. Первые упоминания — в донесениях шпионов Тевтонского ордена за 1385 год. Город значится как сельское владение Стегевилла — «Stegewillendorf Szolutka». А в начале ХХ века в Желудке был найден клад римских монет II века до нашей эры. К сожалению, в годы Первой мировой войны его потеряли, но факт говорит о том, что люди на этих землях жили намного раньше эпохи Средневековья.


И еще один интересный факт. С Желудком связано одно из первых документально зафиксированных расследований в истории Беларуси. В 1514 году «господарскую спижу жолудскую» (хозяйственную постройку) «разбили и себе побрали» бояре из околиц Эйшишек (сейчас Эйшишкес в Литве). Следствие по этому делу вел «сыщик» Юшко Веневич.

В свое время Желудок принадлежал разным дворянским родам, а последние владельцы князья Святополк-Четвертинские усадьбы покинули ее в 1939 году. Сейчас дворец находится в частной собственности, но это совсем другая история.

Цветы, вокруг цветы

Каждый год во второе воскресенье августа центр Желудка пустеет, вся тусовка — на окраине. Там проходит Фестиваль цветов. В этом году его организуют уже в 12 раз. С утра на площадке — суета. К празднику начинают готовиться за несколько месяцев.

 — Мы еще весной думаем о том, что будем выставлять в августе, — говорит Александра Серко, которая возглавляет в Желудке кружок цветоводства и рукоделия. Бывшая директор местной библиотеки, она решила на пенсии не скучать и занялась цветами, а заодно стала рассказывать местным жителям об особенностях выращивания лилий, гвоздик, роз, хризантем и других цветов.


Александра Серко

В своем огороде она разбила большой цветник и с гордостью показывает на экране смартфона фотографии своего богатства. К цветоводству она решила подойти с научной точки зрения: изучает новинки в растениеводстве, следит за новинками ландшафтного дизайна и старается применять удобрения и подкормки с маркировкой «эко». Своими знаниями Александра делится с односельчанами. Кружок работает на базе местной библиотеки и по словам местных жителей, пользуется популярностью — особенно у пенсионеров.

 — Это ж наша жизнь. Только и ждем, когда начнутся занятия, — смеются пенсионерки.

На Фестиваль цветов они подготовили отдельный стенд. Говорят — никакой обязаловки, все сами и с удовольствием.


Первый раз цветочный фестиваль провели в 2004 году в Щучине к открытию гимназии. Все придумал тогдашний председатель районного Совета депутатов Александр Васько. А через четыре года идею подхватили в Желудке — и стали развивать. Наловчились писать проекты и привлекать европейские деньги. Так, в 2015 году фестиваль проводили при помощи Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии.

А в 2010 году инициатива этого небольшого праздника была поддержана совместным проектом Европейского союза и ПРООН «Устойчивое развитие на местном уровне». Да и кружок работает в рамках проекта «Повышение качества жизни пожилых людей Желудокского сельсовета» по программе «Место встречи — диалог», инициированной немецким фондом «Память, ответственность и будущее».

— Нас же и районные власти сильно поддерживают, — говорит директор поселковой библиотеки Галина Бекиш. Она является одной из организаторов фестиваля. Скромно замечает, что вместе с коллегами готовит сценарий мероприятия. Ну и еще с кружковцами собрали букеты для поздравлений, сцену украсили вот… И говорит, что главный инициатор всех изменений в поселке — председатель сельсовета Геннадий Цивинский. Тот лишь отмахивается: мол, ну какой он герой!


Галина Бекиш.

 — Мне всегда хотелось, чтобы люди здесь, на месте, жили нормально. Не только хорошо работали, но и хорошо отдыхали в окрестностях Желудка. Я в поселке родился, вырос. Родители мои тоже отсюда — простые люди, которые всю жизнь проработали в местном хозяйстве. После учебы в Гродно вернулся сюда. Председателем сельсовета меня выбрали в 2003 году. И я подумал, что надо сделать так, чтобы люди видели, что в нашем поселке есть все для комфортной жизни. Мы начали решать проблемы не только с помощью районных властей, но и частично самостоятельно. С 2008 года начали заниматься проектной деятельностью, которая поспособствовала также и популярности нашего фестиваля. Если вначале это было мероприятие, организованное на любительском уровне, то со временем мы облагородили место проведения — и сам фестиваль вырос, — говорит Геннадий Цивинский.


Геннадий Цивинский.

Здесь появились дорожки из плитки, сделали уличное освещение, благоустроили сцену… А ведь фестиваль — это лишь одно из событий, которые происходят в Желудке. Например, в 2010 году здесь реализовали еще один интересный проект: организовали пленер скульпторов. Мастера приехали со всей Беларуси, а свои работы оставили в поселке. Сейчас на главной площади можно увидеть каменные скульптуры — это как раз результат того проекта.

Хороший туристический потенциал и мечты

И председатель, и местные говорят, что видят свой цветочный праздник мероприятием, которое будет собирать всех тех, кто имеет какое-то отношение к Желудку. И надеются, что со временем для участия в фестивале будут приезжать представители других регионов Беларуси и даже других стран: все предпосылки есть, а местечко имеет хороший туристический потенциал. Здесь есть агроусадьба, где можно поесть и отдохнуть, интересное историческое прошлое. Председатель мечтает: вот бы в поселке главным направлением в работе местных житель стала туристическая отрасль. Ему хочется принимать гостей, кормить, организовывать экскурсии…


Князья Четвертинские на фестивале в 2019 году

— Я вообще большой мечтатель, — смеется Геннадий Цивинский и добавляет, что мечты все же сбываются.

Например, очень хотелось, чтобы на поляне, где проводится фестиваль, появилась детская площадка. И вот князья Четвертинские, которые в минувшее воскресенье посещали городок, подарили местной детворе качели, горку, песочницу и двухэтажный деревянный домик.

Теперь надо реализовывать другую мечту.

 — Знаете, у нас же совсем маленький бюджет фестиваля. Раньше мы проводили специальные конкурсы, давали таблички, например, для лучшего дома и палисадника. Но, кажется, всех уже наградили. К конкурсу сейчас подключились районные власти: в этом году выбирали лучшую цветущую усадьбу молодой семьи или такое же подворье пожилых людей. Потому что конкурс — это важно, тогда люди что-то делают с энтузиазмом, что-то придумывают, серьезно и ответственно готовятся. Но чтобы мероприятие развивалось и расширялось нужна, конечно, помощь. Мы в поисках спонсоров. Фестиваль, конечно, уже туристический бренд — но такой, очень небольшой бренд. У нас совсем небольшая реклама. Дело в том, что у нас нет специального человека, который бы занимался продвижением фестиваля, например, в социальных сетях. Того, что мы делаем, явно не хватает.


—  Жить в маленьком городке — это как?

— Это все-таки больше призвание. Если сравнивать и плюсы и минусы, то вторых будет больше. Те, кто здесь остались жить, — они своей жизнью довольны. А мы своим фестивалем и другим хотим показать, что жизнь в таких местечках, как наше, есть — и она совсем не плохая.


Местные жители замечают, что благодаря фестивалю, в огородах сельчан стало появляться все больше цветов.

— Гэта ж добра. Людзі, калі вырошчваюць кветкі, то становяцца дабрэйшымі. Канешне, калі жывеш у такой прыгажосці, злавацца не выпадае. Выходзіш на вуліцу — а вакол такія колеры, — говорит одна из местных жительниц — и рассказывает, что цветочное хобби есть даже у местного ксендза Яна. Правда, священник в этом фестивале цветов не участвует: говорит, что все выращивает «дзеля ласкі Божай».

 
Теги: Гродно
 
 
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Сейчас в Желудке живет почти тысяча человек, раньше, конечно, население было побольше. Когда-то здесь была одна из самых больших католических парафий на территории...
 
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